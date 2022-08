Tatăl Loredanei Groza a împlinit 85 de ani în cursul zilei de vineri, motiv pentru care artista i-a adresat un mesaj cu adevărat emoționant pe rețelele de socializare.

Loredana Groza are motiv de sărbătoare în fiecare zi

Fiind o vedetă care se respectă, artista pare că o ține din petrecere în petrecere, iar vineri este o zi cu adevărat specială deoarece în 5 august își serbează tatăl care a împlinit vârsta de 85 de ani.

Cu această ocazie, Loredana Groza i-a transmis o felicitare prin intermediul rețelelor de socializare. Mulți poate nu știu, dar părintele cunoscutei artiste este scriitorul Vasile Groza, un reputat poet român.

Scriitorul Vasile Groza, care a împlinit 85 de ani spune că se simte excelent și încântă fanii de pe Facebook cu câte o poezie nouă în fiecare zi. Acesta scrie și romane, nu doar versuri.

Mesajul Loredanei Groza pentru tatăl său

Loredana Groza și tatăl ei au o relație foarte apropiată, detaliu care se poate vedea chiar și din postările lor pe rețelele de socializare, explicând mereu cât mult se iubesc. Este o zi de sărbătoare în familia lor. Cu această ocazie, artista i-a transmis un mesaj din suflet.

‘’La Multi Tata!!! 85 pe 5-8!!! Happy Birthday Daddy, My Lyon King! In fiecare zi cand ma trezesc dimineata si te am aproape, ii multumesc lui Dumnezeu pentru inca o zi binecuvantata alaturi de tine!! Tu esti Poetul meu, cel mai dibaci Povestitor.. sa te vad scriind zi de zi , de cand ma stiu , este o mare inspiratie!!

Nu stiu de unde-ti mai vin toate ideile astea pentru poeziile si romanele tale,la ce sursa esti conectat. Esti un model de daruire si pasiune in tot ceea ce faci!! De aproape 9 ani pe pagina ta de pe Facebook , “O poezie pe zi’” @vasilegroza ,n-a fost o zi in care sa nu publici o poezie asa cum ai promis!! Pentru tine durerea fizica nu exista, ai trecut peste orice!! Si cand ti-e mai greu stii cum sa-i binedispui pe toti in jurul tau cu glumele tale.

Sa te tina Dumnezeu sanatos si in putere si sa ne bucuri cu harul tau, sa -i faci fericiti in continuare pe toti cei care se hranesc cu imaginatia si intelepciunea ta in fiecare zi!!! Multumesc Tataie!!! Te iubesc nesfarsit’’, a scris artista pe rețelele de socializare în cursul zilei de vineri.