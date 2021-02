Doliu uriaș în România. Ioan Mihai Pacepa a murit. Acesta este cel care i-a întors spatele lui Nicolae Ceaușescu și a cerut azil politic în SUA.

Pacepa ar fi fost răpus de COVID. Informația a fost făcută publică de publicația americană The Epoch Times. Ronald J. Rychlak, un publicist si avocat american, a susținut acest lucru într-un editorial. El a afirmat ca Ion Mihai Pacepa, consilierul personal pe probleme de Securitate al lui Nicolae Ceausescu, ar fi murit de COVID-19.

“In primele ore ale diminetii de 14 februarie 2021, COVID-19 a realizat ceea ce nu au putut sa faca o recompensa de doua milioane de dolari si doua echipe de asasini platite de Romania. Ion Mihai Pacepa, sau Mike pentru cunoscuti, a murit”, scrie Ronald J. Rychlak in theepochtimes.com.

Cine este Ion Mihai Pacepa

Ion Mihai Pacepa a fost seful adjunct al Departamentului de Informatii Externe al Romaniei. Acest departament ce se ocupa de spionaj in perioada comunismului. El a fost si consilierul personal pe probleme de Securitate al lui Nicolae Ceausescu.

In 1978, a cerut azil politic in Statele Unite ale Americii, lucrand pentru comunitatea de informatii a SUA impotriva fostului bloc sovietic.

Guvernul american a descris activitatea lui Pacepa ca “o importanta si unica contributie adusa Statelor Unite”.

Potrivit ultimelor informatii, Pacepa obtinuse cetatenie americana si traia in SUA.

Cum a scăpat de Ceaușescu

Pacepa si-a facut studiile la Facultatea de Chimie Industriala din Bucuresti, dar a fost incadrat in Securitate cu cateva luni inainte de absolvire.

Intre 1956 si 1960 a fost sef adjunct al Misiunii Romane in RFG si sef al rezidentei de spionaj a Romaniei din acea tara. In aprilie 1966, colonelul Pacepa este numit in functia de adjunct al sefului Directiei de Informatii Externe (DIE), detinand aceasta functie pana in aprilie 1972. Este avansat apoi la gradul de general maior (1967).

In perioada 19 aprilie 1972 – 24 iulie 1978, Pacepa a fost consilierul lui Ceausescu pentru securitate nationala si dezvoltare tehnologica, prim-adjunct al sefului Departamentului de Informatii Externe (DIE) si secretar de stat la Consiliul Securitatii Statului (in cadrul Ministerului de Interne). Ulterior promovarii sale in functia de secretar de stat, a fost avansat la gradul de general locotenent.

In iulie 1978, Pacepa a fost trimis de Ceausescu in RFG pentru a transmite un mesaj secret Cancelarului german Helmut Schmidt. Acolo a cerut azil politic in SUA prin intermediul ambasadei americane din Bonn. Cererea sa de azil a fost aprobata de presedintele Jimmy Carter. La 28 iulie 1978 generalul Pacepa a fost transportat in secret cu un avion militar american la aeroportul prezidential de la Andrews Air Force Base de langa Washington, D.C., potrivit Wikipedia.

A primit două condamnări la moarte

In septembrie 1978, regimul comunist al lui Nicolae Ceausescu i-a dat doua condamnari la moarte pentru crima de inalta tradare si a pus un premiu de doua milioane de dolari pe capul sau. Yasser Arafat si Muamar al-Gaddafi au pus, de asemenea, cate un premiu de un milion de dolari pentru asasinarea generalului in SUA.

In anii 1980, Securitatea a oferit teroristului Ilici Ramirez Sanchez zis Carlos Sacalul, un milion de dolari. Banii erau pentru a-l omori pe general in SUA. Sacalul nu l-a putut insa identifica pe Pacepa. La 21 februarie 1981 el a aruncat in aer o parte a sediului postului de radio Europa Libera din Munchen. Acest post transmitea dezvaluirile generalului.

In 1987 Pacepa a publicat “Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief”, prima carte occidentala care a dezvaluit viata lui Nicolae Ceausescu.

In 1993, Pacepa a publicat “Mostenirea Kremlinului”, in care a documentat continuitatea in Romania a politiei politice de tip comunist. In 1999 el a publicat trilogia “Cartea Neagra a Securitatii”.

De-a lungul anilor, s-a vehiculat de mai multe ori informatia ca Pacepa ar fi murit. Ea nu a fost niciodata confirmata cu certitudine.