Doliu uriaș în baschetul românesc! A murit unul dintre cei mai importanți jucători de baschet. E vorba de Pavel Visner. Acesta a fost unul dintre cei mai importanți piloni ai echipei de aur Dinamo, în perioada anilor ’60-’70. El avea 82 de ani. Decesul a survenit în urma unor afecțiuni pulmonare. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Baschet.

Fostul international face parte din galeria celor mai importanti jucatori din istoria baschetului romanesc. El a fost unul dintre „pilonii” echipei de aur Dinamo Bucuresti, in perioada anilor ’60-’70.

Pavel Visner a fost un sportiv remarcabil, pasionat si atras de jocul de baschet inca din copilaria pe care si-a petrecut in zona Aradului. Pavel Visner s-a transferat de la CU Arad pe la inceputul anilor ’60 la marea Dinamo Bucuresti. Cu această echipă a evoluat pana in 1974, atunci cand a decis sa-si agate ghetele-n cui si sa intre in profesional in cadrul Ministerului de Interne. Ultima performanta sportiva in afara titlului national cucerit de ros-albi in 1974 a fost si calificarea in sferturile de finala in Cupa Campionilor Europeni.

Cine a fost Pavel Visner

De remarcat ca a urcat pana pe cele mai inalte trepte ale performantei sportive, atat in plan intern, cucerind mai multe trofee cu echipa Dinamo Bucuresti (8 titluri nationale), cat si in plan international, evoluand mai multi ani in tricoul nationalei Romaniei. Aflat in plina ascensiune in cariera sportiva, a fost selectionat in nationala Romaniei si a participat, alaturi de alte nume mari ale baschetului autohton, printre care Mihai Nedeff, Horia Demian, Emil Niculescu si Horatiu Giurgiu, si la doua editii ale Campionatelor Europene sub comanda antrenorilor Constantin Herold (editia din 1961 – locul 7) si Vasile Popescu (editia din 1963 – locul 11).

In 2015, cu ocazia All Star Game organizat chiar in Sala Dinamo, a fost inclus in galeria “Legendelor Baschetului Romanesc”, primind din partea FRB si o diploma de excelenta pentru intreaga sa activitate sportiva.

Mesajul transmis de Federația Română de Baschet

„Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet isi exprima compasiunea si profundul regret pentru disparitia prematura a celui care a fost Pavel Visner, adresand totodata sincere condoleante familiei indurerate”, se arată pe site-ul Federației Române de Baschet unde a fost postată și o descriere aparte a fostului sportiv.

(foto: Federatia Romana de Baschet)