Este o zi tristă pentru lumea sportului! Dick Fosbury, campionul olimpic din 1968 la săritura în înălțime, a murit la 76 de ani. Acesta a rămas în istorie pentru faptul că a revoluționat disciplina cu o tehnică ce îi poartă numele.

Trista veste a fost dată luni, 13 martie, de către agentul său.

„Cu inima grea trebuie să anunţ că prietenul şi clientul de multă vreme Dick Fosbury a murit liniştit în somn, duminică dimineaţa devreme, după o scurtă recidivă a cancerului”, a scris Ray Schulte pe Instagram.

Dick Fosbury a rămas în istoria atletismului pentru tehnica pe care o utiliza, și anume „flop”, o tehnică de săritură dorsală, în timp ce toți ceilalți sportivi foloseau tehnicile „foarfecei”, relatează News.ro. În 1968, a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico, cu o săritură de 2,24 metri, stabilind astfel un nu record olimpic.

Cu câțiva ani, americanul stârnise multe critici din cauza tehnicii pe care o folosea. Oamenii se îndoiau de el și chiar îl luau în derâdere, iar antrenorii săi spuneau că va avea mai degrabă cu gâtul rupt decât să câștige o medalie olimpică, însă moștenirea sa este evidentă chiar și după 50 de ani.

„Nu ştiam că cineva din lume poate folosi (această tehnică) şi nu mi-am imaginat niciodată că va revoluţiona disciplina”, a spus cel care nu a reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la München, după ce a trebuit să pună cariera sportivă pe plan secund în favoarea studiilor de inginerie civilă.

Dick Fosbury s-a născut pe 6 martie 1947 în Portland (Oregon) și s-a descris în autobiografia sa, „Vrăjitorul din Foz”, ca fiind „cel mai prost săritor în înălţime din stat”.

