Actorul Taylor Wily a murit în această săptămână în Hawaii, potrivit postului local ABC News afiliat pe insulă. El avea 56 de ani.

El a devenit celebru în circuitul de sumo la sfârșitul anilor 1980, înainte de a se îndrepta spre actorie, apărând în roluri memorabile în reboot-ul TV „Hawaii Five-0”, care a fost difuzat inclusiv în România, și în filmul de comedie „Forgetting Sarah Marshall”

Moartea lui Wily pe 20 iunie a fost confirmată de producătorul TV Peter M. Lenkov, producător executiv al reboot-ului Hawaii Five-0.

Succesul rețelei a rulat timp de un deceniu, după ce a avut premiera cu o recepție puternică în 2010. În serial, Wily l-a interpretat pe Kamekona Tupuola, un proprietar de camion de creveți și informator care furniza informații pentru Five-0 Task Force.

Pe Instagram, Lenkov a scris despre șocul său la aflarea veștii morții prietenului său, apoi a împărtășit o notă sinceră adresată lui Wily.

Mai târziu, producătorul care a adus la rețea și rebooturile preferatelor din anii ’80 Mcgyver și Magnum P.I., a scris:

„T, așa cum ți-am spus de multe ori, m-am îndrăgostit de tine de la prima audiție. Ai venit cu un prosop pe cap, ștergând sudoarea, iar eu am fost îndrăgostit. M-ai fermecat și m-ai convins să te fac un obișnuit… în emisiune… și în viața mea. Erai o familie. Și îmi va fi dor de tine în fiecare zi, frate.

„PS: când am vorbit săptămâna trecută, am râs de câtă dreptate ai avut din prima zi. Five-0 a fost slujba noastră de vis. Și am fost atât de norocos că am reușit să împărtășim acea magie împreună”, a încheiat el.