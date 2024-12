Earl Holliman a jucat în seriale de succes precum „Twilight Zone” (Zona crepusculară) și a apărut pe marele ecran în filmele „The Rainmaker”, „Giant” și „The Sons of Katie Elder”.

Holliman a murit într-un hospice din Studio City, a declarat soțul său, Craig Curtis, pentru The Hollywood Reporter.

Earl Holliman a obținut un rol în ”The Rainmaker” în defavoarea lui Elvis Presley

Holliman a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru portretizarea fratelui nebun al lui Katherine Hepburn în ”The Rainmaker” (1956), rol pe care l-a obținut în defavoarea lui Elvis Presley. Apoi a apărut într-un alt film de succes, alături de Burt Lancaster, ”Gunfight at the OK. Corral” (1957), scrie Hollywood Reporter.

În epopeea lui George Stevens Giant (1956), nativul din Louisiana a jucat rolul ginerelui lui Elizabeth Taylor și al personajelor lui Rock Hudson, a fost bucătarul în Forbidden Planet (1956) și a apărut ca fratele lui John Wayne, Dean Martin și Michael. Anderson Jr. în Fiii lui Katie Elder de Henry Hathaway (1965).

Holliman a interpretat rolul unui bărbat amnezic într-un oraș pustiu în primul episod din ”The Twilight Zone”, care a avut premiera la 2 octombrie 1959.

Trei ani mai târziu, Holliman a jucat într-un serial western, ”Wide Country”, difuzat de NBC timp de un sezon.

La doar 14 ani, a plecat la Hollywood

Henry Earl Holliman s-a născut pe 11 septembrie 1928, în Delhi, Louisiana. Tatăl său a murit, iar Holliman a fost plasat într-un orfelinat. Apoi a fost înfiat.

„Am avut părinți minunați care mi-au oferit toată dragostea din lume. M-au încurajat să fiu orice pot fi. Am fost singurul lor copil”, povestea el într-un interviu.

Holliman a visat să devină actor, iar când avea 14 ani, la scurt timp după moartea tatălui său, a făcut autostopul din Texarkana, Texas, până la periferia Hollywood-ului.

A fost convins să se întoarcă acasă, așa că s-a întors la liceul Oil City, unde a activat o perioadă la echipa de fotbal locală.

După o perioadă petrecută în Marina SUA, Holliman a studiat actoria la Pasadena Playhouse și și-a făcut debutul într-un rol secundar în comedia ”Dean Martin-Jerry Lewis Scared Stiff” (1953).

A jucat în numeroase filme și seriale ale anilor 50

A avut roluri secundare în alte patru filme, iar în 1954, a interpretat rolul fiului lui Spencer Tracy în ”Broken Lance” și a apărut alături de William Holden și Grace Kelly în ”The Bridges at Toko-Ri”.

În 1957, Holliman a jucat într-un episod din ”Playhouse 90”, scris de Serling. Acest rol l-a propulsat pe radarul producătorilor pentru rolul din serialul ”The Twilight Zone”.

Holliman a primit o altă nominalizare la Globurile de Aur în 1993, pentru rolul unui proprietar de bar în serialul ABC ”Delta”.

De asemenea, a jucat în seriale cunoscute precum ”Cannon”, ”Bonanza”, ”Slattery’s People”, ”The Fugitive”, ”Dr. Kildare”, ”The Six Million Dollar Man”, ”Empty Nest”, ”Murder, She Wrote” (Verdict, crimă!) și ”Caroline in the City”.