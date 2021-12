Doliu în sportul românesc! Un fost antrenor renumit a murit la 78 de ani

Constantin „Titi” Moldovan s-a născut în Ocna Mureș, în ziua de 4 februarie 1943. Regretatul antrenor și-a dedicat întreaga carieră baschetului, devenind astfel „un cunoscut șlefuitor de talente la echipele clubului CSS Steaua București”.

„Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristate si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost antrenorul Constantin Moldovan. Titi Moldovan, asa cum era mai cunoscut printre apropiatii si prietenii din familia baschetului romanesc, s-a stins din viata dupa o lunga si grea suferinta, medicii de la ATI declarand azi-noapte decesul acestuia la varsta de 78 de ani.

Nascut in Ocna Mures, in data de 4 februarie 1943, Constantin Titi Moldovan si-a dedicat intreaga viata baschetului, devenind un cunoscut slefuitor de talente la echipele clubului CSS Steaua Bucuresti. Dupa ce a iesit la pensie, n-a renuntat la marea sa iubire, baschetul, si a contribuit substantial la infiintarea echipei de juniori a Colegiului National Aurel Vlaicu București, reusind in 2010 sa acceada la Turneul Final de juniori dupa 8 ani de absenta consecutiva a echipelor din Capitala.

De-a lungul timpului, au trecut pe sub bagheta sa de formator sute de sportivi, multi dintre acestia ajungand componenti ai echipelor nationale (33) sau ai echipelor divizionare. Printre sportivii de renume din baschetul romanesc care au fost “slefuiti” de regretatul profesor Titi Moldovan se numara internationalii Robert Reisenbuchler, Mircea Cristescu, Dragos Barbu, dar si fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta. Ca antrenor, a adunat numeroase performante nationale la turneele finale de juniori cu echipele CSS Steaua Bucuresti si CN Aurel Vlaicu, fiind cooptat si in staff-urile tehnice ale echipele nationale juvenile ale Romaniei”, a transmis Federația Română de Baschet (FRF).

Era o adevărată legendă

De asemenea, FRF a amintit de faptul că acesta a fost inclus în programul „Legendele Baschetului Românesc”.

„Pentru contributia avuta la descoperirea si promovarea tinerelor talente din baschetul autohton a fost inclus, cu ocazia All Star Game – Cluj-Napoca 2014, in programul “Legendele Baschetului Romanesc”, categoria “Formatori”, alaturi de alti antrenori de juniori din generatia sa, printre care se numara colegul sau de club, Nicolae Danetiu, precum si Octavian Serban, Voicu Moldovan, Mihai Bolcu, Horatiu Giurgiu etc.

Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet isi exprima compasiunea si profundul regret pentru disparitia prematura a celui care a fost Titi Moldovan, adresand totodata sincere condoleante familiei indurerate. Dumnezeu sa-l odihneasca!” a mai scris FRF.