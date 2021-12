Marcel Pavel este devastat după ultima veste primită. Este doliu în lumea muzicii după ce cântărețul Ion Cercel s-a stins din viață. Tragicul anunț a fost făcut de soția acestuia, Mihaela Vlad.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, aceasta anunță că după 28 de ani de fericire petrecuți alături de el, aceasta este nevoită să își ia adio. Totodată, Mihaela Vlad i-a făcut acestuia și o declarație de dragoste, la final sperând că cei doi vor fi din nou împreună la un momendat.

„Acum 28 de ani te-am întâlnit… 28 de ani fericiți și împliniți lângă omul drag și mult iubit… câtă suferință crezi că am să pot duce, dragul meu? Câte lacrimi crezi că mai am? Sunt devastată… sufăr și te strig, dar tu nu mă mai vezi… nu mă mai auzi… ce va fi viața mea de acum… Cum am să pot trăi fără tine? Cum? Am sufletul gol… știi cât te-am iubit??? Știi cât sufăr???

Te iubesc infinit dragul meu! Nu pot vorbi la trecut de tine… vei fi mereu în inima mea… Inima mea frântă de atâta durere… Drum lin către îngeri, iubirea mea… într-o zi vom fi din nou împreună…”, a scris pe Facebook Mihaela Vlad, soția lui Ion Cercel.

Marcel Pavel, devastat de pierderea lui Ion Cercel

O reacție în acest sens a venit și din partea lui Marcel Pavel. Artistul a publicat o magine din 1985, alătui de Ion Cercel, dar și de celalți doi membri ai trupei, Mihai Arthur și Gabriel Nacu, amintindu-și de vremurile bune din perioada tinereții.

„Am descoperit această fotografie ce datează din vara anului 1985, cântam la barul Melody din București, în vremea aceea făcând parte din trupa Sistem și având rolul de solist vocal și baterist! Eram o trupă de artiști tineri cu dorință de afirmare, dar și cu dragoste și multă pasiune pentru muzică! Trupa era formată din (de la stânga la dreapta): Gabriel Nacu (chitară solo, chitară bas), Mihai Arthur (chitară solo și chitară armonie), eu (solist vocal și tobar), și Ion Cercel (pian și keyboards) RIP!.

P.S. Anunț cu profundă tristețe în suflet dispariția prietenului și fostului nostru coleg de trupă, pianistul Ion Cercel! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Marcel Pavel pe Facebook, în dreptul imaginii respective.

Și cântăreața și actrița Olga Bălan s-a arătat devastată de pierderea din lumea muzicii. Ea și-a luat rămas bun de la artistul care a acompaniat-o la pian, la mai multe evenimente.

„Of Doamne! A plecat dintre noi un prieten drag, un artist extraordinar, un suflet frumos, ne cunoaștem de o viață. Trebuia să ne revedem, așa rămăsese… Drum lin printre stele, Ion Cercel. Condoleanțe, Mihaela Vlad”, a scris Olga Bălan pe Facebook.