„Cu regret și tristețe am aflat de trecerea în neființă a celui care a fost un bun prieten şi coleg social-democrat, Ioan Vlad, consilier local în comuna Șag. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, a scris Organizația Județeană – PSD Timiş pe pagina de Facebook.

Primarul localității timișene Șag, Flavius Alin Roșu, a postat un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook.

„Cu nemăsurată tristeţe am aflat de decesul neașteptat al celui ce a fost Ioan Vlad şi de aceea simţim nevoia să transmitem pe această cale cele mai sincere condoleanțe familiei îndurerate. Ne despărțim de un om decent, serios, familist și stâlp al comunității șăgene, de un bun consilier local ce a muncit in realizarea proiectelor noastre, un bun coleg si prieten. Nimeni nu este întrebat, când doreşte să plece din această lume. A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristeţe şi durere. Fie ca bunul Dumnezeu să-l odihnească in pace și să mângâie sufletele celor rămaşi nemângâiaţi de tragica despărţire! (…)”, a transmis primarul din Șag, Flavius Alin Roșu.

Un alt lider important al PSD s-a stins din viață duminică, 31 iulie

PSD este în doliu. Fostul președinte al Consiliului Județean Galați și parlamentar PSD, Dan Lilion Gogoncea, a încetat din viață duminică. Acesta se afla internat la Spitalul Militar din București, unde, de altfel, a și murit. Fostul deputat se afla pe patul spitalului de aproximativ zece zile. Conform ultimelor date, acesta avea unele probleme medicale.

Dan Lilion Gogoncea s-a născut pe 28 februarie 1953. El a absolvit Facultatea de Inginerie Aerospaţială, după care a lucrat în mai multe companii de stat, între care Şantierul Naval din Galați, Navimpex, Centrala Navală.

Dan Lilion Gogoncea, deputatul care a renunțat la mandat după un an

În anul 1992, el a fost ales deputat pe listele PDSR (viitorul PSD – n. red.), însă a renunțat la mandat după un an, în 4 noiembrie 1993. Dan Lilion Gogoncea a fost preşedinte al Consiliului Județean Galați, în mandatul 2000-2004, iar apoi a activat, tot pentru PSD, într-o poziție de consilier judeţean.

Fostul deputat a deținut și funcția de președinte al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Galați până în anul 2011. Presa locală spune despre el că a fost implicat în reînființarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Galați, dar și a structurilor locale ale Bursei Română de Mărfuri și a Școlii de Afaceri a CCIA.