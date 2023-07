Doliu în lumea sportului! Fostul luptător de wrestling și jucător NFL Darren Drozdov a murit la vârsta de 54 de ani. WWE a anunțat moartea lui Drozdov și și-a amintit de sportiv ca fiind „o forță impunătoare în ring”.

Drozdov, cunoscut atât sub numele de Puke, cât și de Droz în ring, a fost un concurent notabil în ringul WWE, a precizat compania de wrestling profesionist, adăugând că a fost un „atlet talentat” cu mult înainte de wrestling. Drozdov a jucat fotbal la Universitatea din Maryland înainte de scurte perioade în NFL, unde a jucat pentru New York Jets, Philadelphia Eagles și Denver Broncos.

Drozdov a murit din cauze naturale, potrivit unei declarații a familiei sale împărtășită de WWE, potrivit CNN.

Luptătorul a devenit imobilizat după un „tragic accident de ring” în timp ce lupta pentru WWE în 1999, potrivit familiei sale.

„Cu toate acestea, Droz și-a păstrat o mentalitate de campion și a trăit fiecare zi la maxim, chiar dacă nu s-a putut mișca de la gât în jos în ultimii 24 de ani”, spune familia sa.

„Întotdeauna există o altă zi. Doar pentru că sunt paralizat și blocat într-un scaun cu rotile, nu înseamnă că viața mea s-a terminat. Am învățat să trăiesc din nou, iar viața mea este departe de a se fi terminat”, a spus sportivul.

