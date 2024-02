„O veste devastatoare, în timp ce plângem pierderea unui om remarcabil, Kelvin Kiptum, deţinător al unui record mondial şi simbol al atletismului kenyan”, a transmis fostul prim-ministru kenyan Raila Odinga pe platforma de socializare X.

„Cele mai profunde condoleanţe celor dragi, prietenilor şi întregii fraternităţi de atletism. Naţiunea noastră deplânge pierderea profundă a unui adevărat erou”.

Devastating news as we mourn the loss of a remarkable individual, Kelvin Kiptum, World Record holder and Kenyan athletics icon. Together with his coach, they tragically passed on in an accident tonight. 1/2 pic.twitter.com/1Dmgyyhsk4

— Raila Odinga (@RailaOdinga) February 11, 2024