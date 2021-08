Doliu în lumea muzicii! Rapperul Steve Gaines s-a stins din viață la 49 de ani. Se pregătea de un nou tuneu

Rapperul Steve „Baba Zumbi” Gaines din Oakland, California, membru fondator al grupului de hip-hop Zion I, a murit la vârsta de 49 de ani pe 13 august. Familia lui Gaines a oferit o declarație publicației KQED în care a confirmat moartea rapperului. Deși cauza decesului rămâne neconfirmată, All Hip Hop raportează că este posibil să fi existat complicațiile COVID-19 care i-au luat viața lui rapperului.

„Familia cu Gaines împărtășește vestea trecerii lui Steve„ Zumbi ”Gaines vineri, 13 august 2021, cu o mare tristețe”, a spus familia. „Gaines, 49 de ani și MC al grupului de hip-hop Zion I, a murit la spitalul Alta Bates azi dimineața devreme din cauze necunoscute. Familia solicită confidențialitate în acest moment foarte dificil, în timp ce așteaptă mai multe detalii.”

Cariera de succes

Cariera lui Gaines a început în timp ce era student la colegiul Morehouse din Atlanta, Georgia la începutul anilor ’90, unindu-și forțele cu colegul său Anthony Anderson – care a produs muzică sub aliasul Amp Live – pentru a forma grupul de rap Metafour.

Duo-ul a semnat cu Tommy Boy Records, eticheta cunoscută pentru lansarea carierei lui Afrika Bambaataa, Queen Latifah, Coolio, De La Soul și Digital Underground, dar a plecat la aflarea faptului că label-ul nu intenționează să lanseze niciun album de Metafour.

La scurt timp după aceea, grupul l-a adăugat pe DJ K-Genius și s-a mutat în zona Bay, lansând single-ul de debut Inner Light sub noul lor nume de grup Zion I în 1998. Grupul a fost prolific în următorul deceniu, plus, lansând nouă albume de studio, două dintre care au fost proiecte de colaborare cu Grouch, un coleg al rapperului din Bay Area. De asemenea, grupul a participat la melodii cu rapperul Guru, formația rock Linkin Park și producătorul de dubstep Bassnectar.

