Doliu în lumea muzicii. Potrivit BBC, cântăreţul John Davis a murit la vârsta de 66 de ani după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Jasmin, care a cerut o „ultimă rundă de aplauze” pentru artist.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, aceasta susține că tatăl său a reușit să facă fericiți o mulțime de oameni atât prin dragostea, cât și prin muzica pe care a făcut-o de-a lungul anilor.

„A făcut mulţi oameni fericiţi cu râsul şi zâmbetul său, cu spiritul său fericit, dragostea şi mai ales prin muzica sa“, a scris ea.

Amintim faptul că grupul muzical format de Fabrice Morvan şi Rob Pilatus a vândut mai mult de 30 de milioane de single-uri şi a primit un premiu Grammy, care le-a fost retras după ce a apărut informaţia că nu au înregistrat niciodată şi au făcut playback pe scenă.

John Davis s-a născut în Carolina de Sud și s-a mutat în Germania. Câțiva ani mai târziu, vocea sa a devenit cunoscută în întreaga lume sub numele Milli Vanilli, aceasta fiind ideea producătorului de discuri Frank Farian, care s-a ocupat şi de Boney M.

Davis alături de colegii săi au înregistrat „Girl You Know It’s True”, albumul devenind un adevărat succes la nivel mondial, cu vânzări de 11 milioane de exemplare, susţinut şi de single-urile ulterioare „Blame It On The Rain” şi „Babe Don’t Forget My Number”.

Ani mai târziu, Farian a recunoscut că l-a angajat pe Davis pentru a acoperi lipsa de „calitate vocală” a lui Morvan şi Pilatus, cel din urmă murind în 1998, în urma unui supradoze, la vârsta de 32 de ani.

În urma scandalului cu playback-ului, Davis şi colegul Brad Howell au format The Real Milli Vanilli. Singurul lor album, „The Moment of Truth” din 1991, iar în anii următori Davis a decis să rămână în Germania și să cânte alături de Morvan ca parte a proiectului Face Meets Voice.