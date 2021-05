Doliu în lumea literaturii pentru copii! Scriitorul Eric Carle s-a stins din viață la 91 de ani

Eric Carle, scriitorul şi ilustratorul american cunoscut pentru cartea dedicată copiilor “Omida mâncăcioasă/ The Very Hungry Caterpillar”, a murit la vârsta de 91 de ani, scrie BBC. Familia sa a anunțat că acesta s-a stins din viață duminică.

Cea mai cunoscută carte a sa, care spune povestea unei lacome omizi, a fost pulicată în 1969 şi a fost vândută în 50 de milioane de copii. Povestea simplă dar nemuritoare, doar 224 de cuvinte, a fost tradusă în 62 de limbi.

Fiul lui Carle, Rolfe, a declarat pentru The New York Times că tatăl său a murit în Northampton, Massachusetts, de insuficienţă renală.

Carle, care s-a născut in Syracuse, New York, a început să scrie cărţi pentru copii la sfârşitul anilor ’30. În 2019, el a declarat la BBC de ce a crezut că povestea este valabilă de cinci decenii.

“Mulţi ani, eu şi editorul meu nu am ştiut de ce este atât de populară The Very Hungry Caterpillar”. Dar cu timpul, am simţit că această carte este una a speranţei. Şi acest sentiment plin de speranţă a făcut din ea o carte de care cititorii de toate vârstele se bucură şi îşi amintesc”, spunea scriitorul în 2019.

Viața scriitorului Eric Carle

A absolvit “Akademie der bildenden Kunste”, prestigioasa academie de artă din Stuttgart. Şi-a dorit mereu să se întoarcă în America, despre care păstrase frumoasele amintiri ale copilăriei. În 1952, cu un portofoliu bogat de lucrări, dar aproape fără nici un ban, doar cu 40 de dolari în buzunar, Carle a revenit la New York. Curând, a început să lucreze pentru New York Times ca ilustrator.

Cărţile lui Eric Carle sunt inspirate în primul rând din natură şi oferă copiilor şansa să înveţe mereu lucruri noi despre lumea care îi înconjoară.

“Copiii se confruntă adesea cu teama de necunoscut. În cărţile mele încerc să combat această teamă şi s-o înlocuiesc cu o atitudine pozitivă. Copiii au o curiozitate instinctivă şi o tendinţă naturală către creativitate. Vreau să le arăt copiilor că a învăţa lucruri noi e ceva fascinant şi distractiv”, spunea Carle.

El a mai scris: “Brown Bear, Brown Bear, What do you see?”, “The Very Lonely Firefly”, “The Very Quiet Cricket”.

Eric Carle a câştigat numeroase premii în calitate de autor de cărţi ilustrate pentru copii, printre care şi premiul I la categoria “Cărţi illustrate” în cadrul “International Children’s Book Fair” din Bologna, Italia (1970).

În România, cărţile sale au apărut la editura Cartea Copiilor.

Sursă foto reprezentativă: Dreamstime

Sursă foto: The New York Times