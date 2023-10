Doliu în Hamas! Hamas a primi o mare lovitură! Jamila al-Shanti, considerată a fi singura femeie din conducerea grupării, a fost ucisă. Ea a murit în urma unui arac al armatei Israelului. Se pare că israelienii au plănuit acest asasinat și derulează în această perioadă o adevărată campanie pentru a-i elimina mai ales pe cei din conducerea organizației palestiniene, potrivit Jerusalem Post.

Armata israeliană (IDF) a reușit să o ucidă pe al-Shanti, care este membră a Consiliului Legislativ Palestinian. Ea este totodată și și prima femeie din biroul politic al Hamas, așa cum a informat chiar postul de radio al grupării. Shanti a murit la vârsta de 68 de ani și este alături Hamas încă de la începuturile sale. Ea a fost co-fondatoare a mișcării femeilor din Hamas.

În 2004, armata israeliană i-a ucis și soțul, pe Abdel Aziz al-Rantisi. Și el a fost o figură importantă în cadrul Hamas. Al-Rantisi fondator și lider al Hamas, a fost asasinat printr-un atac cu o rachetă Hellfire.

