Doliu în lumea sportului! A murit arbitrul Alberto Șerban

Este doliu în lumea sportului, după ce Alberto Șerban, un arbitru de fotbal de numai 26 de ani, a murit în urma unui infarct. Trista veste a fost confirmată de către primarul comunei Bradu, Dan Stroe.

„În urmă cu 2 ore am aflat cu adâncă tristețe despre vestea morții subite a camaradului nostru Alberto Șerban, la vârsta de numai 26 de ani! Încă de mic a fost mereu în preajma echipei noastre de fotbal, un copil cu o educație aleasă, deși a crescut în cea mai mare parte a vieții sale fără dragostea maternă.

A fost un copil frumos, foarte cuminte și sociabil, săritor atunci când apelai la ajutorul lui. Din păcate, câteodată viața este de neînțeles pentru mulți dintre noi, iar în astfel de momente rămânem uluiți de tragismul ei.

Suntem alături de familia îndoliată, căreia ii dorim multă putere sufletească să treacă peste acest moment greu. Alberto, așa cum îl știm toți, va rămâne cu siguranță o amintire frumoasă și dragă în amintirea tuturor celor care l-am cunoscut. Dumnezeu sa-l odihnească!”, a scris acesta.

Potrivit anchetaonline.ro, Alberto Șerban era absolvent al Facultății de Educație Fizică din cadrul Universității din Pitești și activa ca arbitru în plan local. În paralel, administra o firmă de tractări auto. Sursa citată precizează că Alberto a suferit un infarct. Familia acestuia a sunat la 112, însă din păcate, nu a mai putut fi salvat. Apropiații săi spun că acesta nu știa să aibă vreo problemă de sănătate.

A murit antrenorul Carlo Mazzone

Lumea sportului a fost îndurerată și de moartea antrenorului italian de fotbal Carlo Mazzone. Acesta a decedat sâmbătă, 19 august 2023, la onorabila vârstă de 86 de ani, a informat Roma Press, fără a face cunoscute, însă, cauzele morții sale.

Carlo Mazzone s-a născut pe data de 19 martie 1937 la Roma, Italia. A jucat ca fundaș central mai multe sezoane pentru A.S. Roma și pentru SPAL și Ascoli. A petrecut nouă sezoane la Ascoli, retrăgându-se în timpul sezonului 1968-1969 pentru a deveni managerul clubului de fotbal, în Serie C, ajutând echipa de fotbal să câștige titlul în Serie C în 1972. De-a lungul carierei sale, el a antrenat mai multe cluburi de fotbal, inclusiv Roma, Brescia și Cagliari.