Așadar, FSCB a pierdut împotriva danezilor de la Nordsjaelland, cu scorul de 0-2, părăsind astfel competițiile europene din turul III al Conference League. În acest context, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a spus când va lua în considerare să iasă din fotbal.

Latifundiarul în vârstă de 65 de ani a spus că va ieși din sportul-rege numai atunci când FCSB va ajunge în primăvara UEFA Champions League sau va cuceri trofeul Europa League / Conference League. Chiar și așa, este convins că echipa sa nu va mai avea aceleași realizări pe plan european ca în trecut.

După ce FCSB a fost învinsă de Nordsjaelland, Gigi Becali s-a arătat descumpănit și a vorbit despre piedicile care i s-au pus de 20 de ani încoace, de când este patronul roș-albaștrilor.

„Vorbiți cu un om hingherit, care n-a fost lăsat să facă. Am jucat pe peste tot, mi-au luat și numele, am ajuns și la pușcărie. Am dat 1,7 milioane să joace corect. Ei mi-au spus la telefon să vin cu banii că e pe linia cealaltă cu Ando, cu Andone. Dădeam primă, pușcărie.

Du-te joacă la Târgoviște, joacă la Giurgiu, joacă la Buzău. Ce să fac? N-am fost lăsat. Apoi am făcut academia aia acolo, bine că am avut unde s-o fac, că dacă nu aveam acolo teren, poate mă desființam, că nu aveam unde să ne antrenăm.

Câte să mai fac? M-au biruit, am 65 de ani. Eu ce să fac, dacă m-au biruit? Atât m-au hingherit, că m-am descurajat”, a declarat latifundiarul pentru Digi Sport Special.