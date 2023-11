Doliu în lumea fotbalului! Portarul George Chigova a murit la numai 32 de ani, în urma unui atac de cord. Acesta avea peste 30 de meciuri la naționala țării sale natale, Zimbabwe. Sportivul a încetat din viață miercuri, pe data de 15 noiembrie, după ce s-a prăbușit în locuința sa din Africa de Sud.

Potrivit Daily Mail, portarul se confrunta cu probleme cardiace. În luna iulie, a suferit un atac de cord în timpul unui antrenament. Ultima dată, a evoluat pentru clubul sud-african SuperSport United, cu care a semnat în anul 2020.

Decesul său a fost confirmat de către club.

It is with great sadness that we have learnt of the passing of former SuperSport United player, George Chigova. pic.twitter.com/qFT3EG8cZb

— SuperSport United FC (@SuperSportFC) November 15, 2023