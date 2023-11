Gheorghe Popescu a oferit mai multe informații despre meciul de retragere al „Generaţiei de Aur”. Acesta va avea loc în mai 2024 și se va desfășura împotriva unei selecţionate internaţionale.

Fostul fotbalist anunță că va fi o sărbătoare pe meritul marilor jucători ai echipei naţionale a României. Totodată, el anunță o sărbătoare a fotbalului pentru publicul românesc.

Cu această ocazie, Popescu a remarcat cu părere de rău lipsa lui Daniel Prodan, care s-a stins în 2016, la 44 de ani.

Cu ocazia acestui interviu, fostul fotbalist a rememorat ceea ce el consideră că a fost cea mai importantă victorie din istoria echipei naţionale a României.

Potrivit lui, aceasta a fost partida jucată împotriva Argentinei, terminată cu scorul de 3-2. Ea a avut loc în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1994.

Gheorghe Popescu explică faptul că acel campionat a fost punctul în care echipa și-a demonstrat valoarea.

„Pentru mine CM ’94 a fost ca un punct de plecare. Am zis: ‘OK, suntem buni’. Am realizat că suntem buni şi că putem bate pe oricine, am bătut Argentina, Columbia…

Deci atunci am realizat că avem valoare. Cred că dacă am fi conştientizat în timpul turneului final acest lucru, probabil că rezultatul partidei cu Suedia ar fi fost diferit”, a adăugat el.