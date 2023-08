Sharon Farrell, cunoscută pentru rolurile din seriale americane de succes precum ”Hawaii Five-O” și ”Tânăr și neliniștit”, a murit, zilele trecute, într-un spital din America. Actrița avea 82 de ani. Fiul ei a anunțat că Sharon a murit din cauze naturale, la spitalul din Orange County, unde fusese internată, potrivit The Hollywood Reporter.

A fost Florence Webster în ”Tânăr și neliniștit”

Farrell a jucat în filmul lui Richard Rush ”The Stunt Man” (1980), a interpretat-o pe soția lui Chuck Norris în pelicula ”Lone Wolf McQuade” (1983) și a întruchipat-o pe mama majoretei jucate de Amanda Peterson în filmul ”Can’t Buy Me Love” (1987). În televiziune, Farrell a dat viață personajului detectivei Lori Wilson, în ultimul sezon (1979-80) al serialului ”Hawaii Five-O” de la CBS și a fost Florence Webster în serialul ”Tânăr și neliniștit”.

A jucat în serialul polițist Marlowe, alături de James Garner

În thrillerul ”It’s Alive” (1974), scris și regizat de Larry Cohen, Farrell a fost Lenore Davis, o mamă care încerca din răsputeri să-și protejeze copilul cu chip de monstru, devenit psihopat. În 1969, Sharon Farrell a fost distribuită în serialul polițist Marlowe, alături de James Garner. Sharon Forsmoe s-a născut în 1940, în Ajunul Crăciunului, în Sioux City, Iowa.

S-a alăturat companiei American Ballet, iar apoi, în 1956 s-a mutat la New York, unde a jucat pe câteva scene și a început o carieră de model. Și-a făcut debutul în film alături de Elaine Stritch în ”Kiss Her Goodbye” (1959), apoi a dansat pe Broadway în 1960 în „There Was a Little Girl” de Josh Logan, alături de Jane Fonda și Dean Jones. În 1962, Farrell a jucat alături de Nick Adams în drama ”Saints and Sinners” și a apărut alături de Tony Curtis și Suzanne Pleshette în comedia ”40 Pounds of Trouble”.

Farrell a apărut apoi în numeroase show-uri TV și în roluri secundare în filmele My Favorite Martian, Wagon Train, Gunsmoke, The Beverly Hillbillies, The Man From U.N.C.L.E. și The Wild Wild West, până la F.B.I., The Six Million Dollar Man, McCloud, Police Woman Matlock și JAG.

„Triunghi amoros” cu Bruce Lee și McQueen

În cartea publicată în 2018, ”Bruce Lee: A Life”, autorul, Matthew Polly, susține că legenda artelor marțiale, Bruce Lee, și actorul Steve McQueen au fost implicați într-un „triunghi amoros” cu Sharon Farrell. Din această cauză Bruce Lee și McQueen nu ar fi făcut un film împreună, așa cum doreau producătorii de la Hollywood.

Povestea secretă de dragoste cu Sharon

„Cu câțiva ani înainte de a deveni o vedetă, Bruce Lee venea la Hollywood ca antrenor de kung fu al lui Steve McQueen, dar avea un „motiv ascuns” pentru a dori să viziteze platourile de filmare: povestea secretă de dragoste cu Sharon”, scria Matthew Polly.

Farrell a avut și relații cu actorii Andrew Prine și John F. Boyer, cu producătorul Ron DeBlasio și regizorul Dale Trevillion, dar nu s-a căsătorit niciodată, a povestit fiul ei. „Este ceva obișnuit la Hollywood, să se spună că sunt căsătoriți, când, de fapt, nu sunt”, a spus el.