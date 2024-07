Bob Newhart, legendă a comediei americane, a murit

Bob Newhart a devenit faimos atât pe ecranul mic, cât și pe cel mare, fiind recunoscut în special pentru serialele de televiziune „The Bob Newhart Show”. Publicul român l-a putut vedea în apariții speciale în serialele „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”.

Conform declarațiilor lui Jerry Digney, Newhart a decedat joi dimineața în Los Angeles, după o perioadă de probleme de sănătate. Digney a descris pierderea sa ca fiind „sfârșitul unei ere în comedie”, conform unui raport al CNN. George Robert Newhart, cunoscut sub numele de Bob Newhart, a fost un renumit comediant și actor de film și televiziune.

Născut pe 5 septembrie 1929, în Oak Park, Illinois, Newhart a început cariera sa profesională ca contabil și redactor de anunțuri publicitare. A intrat în televiziune în 1958, lucrând la „The Bob Newhart Show”, „The Dean Martin Show”, „The Ed Sullivan Show” și „The Judy Garland Show”.

Newhart este cel mai bine cunoscut pentru serialele „The Bob Newhart Show” (1972-78) și „Newhart” (1982-90), ambele centrate în jurul personajului său iconic. În „The Bob Newhart Show”, el interpreta rolul unui psiholog din Chicago, Bob Hartley, având de-a face cu pacienți excentrici. A câștigat faima inițial prin albumul său de comedie din 1960, „The Button-Down Mind of Bob Newhart”.

A fost în topul Billboard, peste Frank Sinatra, Nat King Cole și Harry Belafonte

Acest album a devenit un adevărat fenomen, fiind unul dintre cele mai bine vândute albume ale anului, dominând topul Billboard timp de 14 săptămâni și obținând multiple premii Grammy, surclasându-i pe Frank Sinatra, Harry Belafonte și Nat King Cole pentru titlul de Albumul anului.

Continuarea albumului, „The Button-Down Mind Strikes Back!”, a avut, de asemenea, un mare succes, ajungând pe primul loc. Newhart a fost o prezență frecventă în emisiunile de comedie și talk-show-uri, fiind adesea gazda „Tonight Show”. Nu s-a retras niciodată complet, continuând să apară în televiziune în ultimele decenii în serialele „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”. În filmografie, a avut roluri în filme precum „Hell’s for Heroes” alături de Steve McQueen, „Hot Millions” cu Peter Ustinov și Maggie Smith, „On a Clear Day You Can See Forever”, „Cold Turkey”, „Catch 22”, „Elf”, „First Family” și „In & Out” cu Kevin Kline.

Newhart s-a căsătorit în 1963 cu Ginny Quinn, fiica actorului Bill Quinn, și au avut împreună patru copii: Robert William, Courtney, Jennifer și Timothy. Soția sa a decedat anul trecut. Bob Newhart a fost recompensat pentru realizările sale în televiziune cu o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood și a primit numeroase premii, inclusiv trei premii Grammy, un premiu Emmy și un Glob de Aur.