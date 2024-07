SUA sunt în doliu, după ce a murit actrița Shannen Doherty. Avea numai 53 de ani. Lupta cu optimism împotriva cancerului mamar de nouă ani de zile, dar, sâmbătă, a pierdut lupta. 13 iulie 2024 a fost o zi tragică pentru ea și familia ei. Ea a plecat spre Lumea Celor Drepți, lăsând în urma sa o familie îndoliată și mii de admiratori șocați.

Vestea tragică a fost confirmată de familia ei, prin intermediul publicistului său. Celebra actriță care a jucat-o pe Brenda în serialul „Beverly Hills, 90210” s-a stins din viață înconjurată de cele mai dragi persoane din viața ei.

thank you shannen doherty for having played one of my favorite characters of all time you and prue halliwell will always be remembered <3 pic.twitter.com/2josbkcI4k

— sarah🍓 (@MILEY0NCE) July 14, 2024