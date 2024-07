Doliu pe platourile de filmare! Esta TerBlanche s-a stins din viață

Doliu pe platourile de filmare din Africa de Sud, după ce Esta TerBlanche s-a stins din viață. Actrița sud-africană s-a stins din viață la doar 51 de ani. Momentan, cauza morții sale este necunoscută.

Trista veste a fost greu primită de colegii ei și de admiratorii ei din întreaga lume, care i-au adus un ultim omagiu pe rețelele sociale. Unele persoane ar fi aflat că ea a murit din cauza naturale în Los Angeles, California, SUA. Alte persoane au zis că familia ei așteaptă rezultatele autopsiei.

„Sunt profund întristată să aud de dispariția Estei Terblanche. Ea a fost o prietenă și o colegă de la începutul meu în „All My Children” în anii 1990, cu care am reluat legătura în 2011, când eram în LA, filmând din nou spectacolul. Ne-am distrat foarte mult lucrând la un pilot împreună pe baza vieții ei. Era o persoană amuzantă și plină de idei bune.

Era, de asemenea, o persoană inteligentă, bună, care avea mereu grijă de ceilalți. Avea o latură prostească, dar îi plăcea să bea șampanie și să se simtă fabuloasă, așa cum îmi place mie uneori să fac! Eram fete harnice care au devenit femei harnice. Am admirat partea din ea care era hotărâtă să-și păstreze propria poziție și să-și mențină propria poziție, fiind în același timp o femeie care iubea foarte profund. Îi doresc sufletului ei o călătorie liniștită (…)”, a scris o fostă colegă de-a ei.

„Sunt absolut șocat și întristat că am aflat despre dispariția bruscă a iubitei Esta Terblanche. Ea a fost cu adevărat un suflet bun și dulce, voi fi pentru totdeauna recunoscător că am avut plăcerea de a o cunoaște și de a lucra în timpul anilor noștri împreună la All My Children. Ne-a părăsit mult prea devreme… Odihnește-te în pace, dragă, dulce Esta”, a scris altă persoană.

„Odihnește-te în pace draga noastră Esta Terblanche, pe care te-am cunoscut și iubit ca Bienkie in egoli. Esta a murit la vârsta de 51 de ani în LA. Moartea ei este încă investigată. Dorim familiei și prietenilor ei condoleanțe în această perioadă tragică”, a scris alt om.

„Nu pot să cred că postez asta. Cu inima grea, prietena și clienta meu Esta TerBlanche a murit joi din cauze naturale. Un raport de autopsie este în așteptare. Inca sunt in proces si in stare de soc. Esta era un suflet frumos înăuntru și în afară. Eram mândru că o cunosc și că lucrez cu ea. (…)”, a scris altă persoană.

„Frumoasa mea floarea soarelui, a doua mea mamă, dragă boo boo. Nici un cuvânt nu se poate compara cât de rănit sunt, mi-e atât de dor de tine. Vreau doar să-ți aud din nou vocea frumoasă și strălucitoare. (…) Odihnește-te în pace, frumoasa mea floare.”, a scris alt om.

Despre Esta TerBlanche

Actrița sud-africană a devenit cunoscută datorită rolul jucat din telenovela „All My Children”. Ea a interpretat-o pe Gillian Andrassy în celebrul serial.

Ea și-a început cariera actoricească în Africa de Sud, apoi s-a mutat în SUA. Acolo, a interpretat roluri în diverse producții cinematografice. Pe lângă aparițiile sale de pe micul ecran și pasiunea ei pentru actorie, ea a fost apreciată și pentru generozitatea sa.