Cunoscut pentru rolurile din ”Incoruptibilii” și „Natural Born Killers”

Swan era cunoscut cinefililor pentru rolurile din filme celebre precum „Incoruptibilii”, din 1987, regizat de Brian De Palma, avându-i în rolurile principale pe Kevin Costner, Sean Connery (premiat cu Oscar), Andy Garcia și Robert de Niro. De asemenea, Swan a fost distribuit de regizorul Oliver Stone în filmul „Natural Born Killers”, din 1994, în rolul lui Napalatoni.

De asemenea, actorul a jucat alături de Jane Fonda în producția TV „The Dollmaker”, din 1994, nominalizată la premiile Emmy. Printre rolurile sale pe marile ecran se numără și cele din filme ca „Backdraft”, „Somewhere in Time”, „Heart of Steel”, „The Twilight Zone”, „Stingray”, „Who’s That Girl”, „All My Children”, „Missing Persons” și „The Owner”, scrie Variety.

Nominalizat pentru cel mai bun actor pentru rolul din ”Lecția” de Eugen Ionescu

Swan a urcat pe scena unor teatre din Chicago, primind elogii ale criticilor. În 1975, a fost nominalizat la premiul ”Joseph Jefferson” pentru cel mai bun actor într-un rol principal într-o piesă, pentru interpretarea din „Lecția”, piesă într-un singur act scrisă de românul Eugen Ionescu.

A primit o nominalizare la premiul Joseph Jefferson pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, în 1977, pentru rolul din „Knock Knock”, scrisă de Jules Feiffer. După rolul din „Buried Child”, a fost nominalizat in 1980 la premiul Joseph Jefferson pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

Primul rol, în filmul ”Undeva, cândva”

Născut la Chicago, pe 20 octombrie 1944, Robert Swan a cântat în copilărie în corul Bisericii Sf. Pavel din Hyde Park, precum și în corul Operei din Chicago. De asemenea, a jucat în teatrele din oraș și a ajuns la Broadway în 1974 în ”The Freedom of the City”.

În primul rol, cel din celebrul film ”Undeva, cândva” (1980), regizat de Jeannot Szwarc, a jucat rolul unui scenarist, alături de actorii Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plummer.

Fondator al ”Harbour Country Opera”

Swan a fost fondatorul ”Harbour Country Opera”, din Michigan, creată în semn de omagiu pentru Larry Frankle și Quincy White. Concertele de Crăciun găzduite aici au devenit o „tradiție locală îndrăgită”, despre care Swan a dezvăluit că „a existat mereu acest sentiment minunat, de comunitate, ca pe vremuri”.

Swan a scris scenariul intitulat ”The Saint and the Scoundrel”, despre Samuel Johnson, lexicograful englez care a publicat ”A Dictionary of the English Language” în 1755 și care suferea de sindromul Tourette. Visul său, așa cum au mărturisit prietenii săi, era ca acest scenariu să fie ecranizat.

De asemenea, și-a pus vocea pentru reclame ale unor companii ca United Airlines, pentru berile Buscand Schlitz și a fondat și a jucat la Harbour County Opera din Three Oaks, Michigan. În urma sa rămân soția sa, Barbara; frații David și Charles; nepoții Christopher, Bryan și Daniel.