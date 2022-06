Actrița și producătoarea Carol Raye a murit la vârsta de 99 de ani. Vedeta de origine britanică, cunoscută mai ales pentru rolurile din The Young Doctors, Number 96 și SeaChange, a decedat duminică seară.

Ea a fost una dintre preferatele fanilor în anii 1970 datorită aparițiilor sale în emisiunile „Blankety Blanks” și „The Mike Walsh Show” ale lui Graham Kennedy. Vedeta s-a remarcat în telenovela picantă „Number 96”, în care a jucat rolul baroanei Amanda von Pappenburg.

Cine a fost Carol Raye?

Născută la Londra, Anglia, și începându-și cariera de dansatoare la vârsta de 16 ani, Carol era cunoscută în Marea Britanie ca vedetă de film și teatru când a emigrat în Australia împreună cu soțul ei, medicul veterinar Robert Ayre Smith, în 1964. Ea și-a construit o frumoasă carieră de actriță și producătoare, iar în 1964 a creat și a jucat în serialul de televiziune The Mavis Bramston Show.

„Tocmai sosisem în Australia și m-am alăturat postului Channel Seven ca producător și mi s-a spus să vin cu câteva idei pentru o emisiune nocturnă”, a declarat ea pentru TV Tonight.

„Ratingurile de la postul de televiziune nu erau foarte bune și au vrut să-l elimine pe Graham Kennedy. În Melbourne, Tonight a avut un succes uriaș. Tocmai venisem din Anglia și am fost foarte influențată de o emisiune care a avut un mare succes la Londra, „That Was The Week That Was” cu David Frost.

Era cu adevărat o satiră jurnalistică. Nu era doar o mulțime de glume. Era o comedie politică”, a adăugat ea.

Carol a fost decorată cu Ordinul Australiei cu doar o săptămână înainte de moartea sa, transmite Daily Mail. Ea a avut trei copii, printre care fiica ei, Sally Ayre Smith, care a fost producător la SeaChange, și Harriet, care lucrează la Sydney Theatre Company.

Fanii și colegii i-au adus ultimele omagii

Omagii din partea fanilor și colegilor au curs luni pe Twitter, mulți dintre ei amintindu-și de cea care a fost cândva un nume foarte cunoscut.

Criticul de televiziune Andrew Mercado a scris: „După acel frumos #Logies In Memoriam, o adăugire tristă Carol Raye, starul din The Mavis Brampton Show și Blankety Blanks, și prima femeie director al televiziunii australiene, a murit aseară târziu. Ea a fost la fel de încântătoare și luminoasă în viața reală cum a fost aici în 1974 în Number 96”.

Un alt fan a scris: „Amintiți-vă de Carol Raye. Atât de populară în anii ’60 și ’70. Era la 6 luni de vârsta de 100 de ani”.

O altă persoană a spus: „Odihnește-te în pace Carol Raye! Un unicat și o legendă a televiziunii australiene”.

Altcineva a adăugat: „Oh, ce vremuri am trăit. Câtă bucurie și râs ne-ai oferit. Rămas bun pentru frumoasa și talentata Carol Raye”.