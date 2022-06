Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a ajuns ţinta ironiilor în Rusia!

În direct la postul de televiziunea Rossiya-1, liderul de la Palatul Élysée a fost ridiculizat pentru că ar fi un lider european mediocru şi ar lua medicamente din cauza faptului că este îngrijorat că Vladimir Putin nu-i va mai răspunde la telefon.

Declaraţiile şocante la adresa preşedintelui Franţei au venit din partea lui Henry Sadaryan, diplomat și profesor la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului rus al Afacerilor Externe.

„Nu mai există lideri adevărați în Europa. Este foarte greu să argumentezi împotriva acestui lucru.

Comparați-l doar pe comandantul nostru suprem (Vladimir Putin – n.red.) cu orice lider din UE în ceea ce privește experiența, credibilitatea, magnitudinea, ideologia sau pregătirea profesională.

Avem de-a face cu lideri atât de mediocri, dacă prim-miniștrii țărilor europene din urmă cu 40 de ani ar fi aflat cine ar ajunge să le conducă astăzi țările, ar fi murit înainte de vremea lor, toți ar fi murit de atacuri de cord”, a afirmat Henry Sadaryan la postul TV Rossiya-1.

Diplomatul rus mai spune că fiecare discuţie cu Putin este „un test dificil” pentru preşedintele Franţei, care „se implică cu totul” în aceasta.

„Am citit recent că preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a numărat exact câte ore a petrecut vorbind la telefon cu Vladimir Putin.

Înainte de fiecare telefon, el publică aceste fotografii în care suferă atât de tare, încât îmi fac griji pentru el.

În fiecare fotografie se ţine de cap, se ţine de inimă sau ia sedative. Nu ştii ce se întâmplă cu el”, a mai declarat Henry Sadaryan.

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuţi propagandişti ai lui Vladimir Putin, a intervenit şi el în discuţie, lăsând de înţeles că Emmanuel Macron a ajuns şi să ia medicamente din cauza stresului provocat de aceste apeluri telefonice.

„Macron a sunat foarte des, din fericire Putin nu a răspuns întotdeauna aşa că (Macron – n.red.) ia medicamente, îşi face griji dacă el va răspunde.

Există acum un termen, se numeşte ‘macroning’, care înseamnă să suni de multe ori fără motiv”, a afirmat Soloviov.

Presa rusă ar fi calculat cât timp a stat de vorbă Emmanuel Macron cu Vladimir Putin în ultima perioadă, spune Henry Sadaryan. Ar fi vorba despre 100 de ore.

Meanwhile on Russian state TV, they’re making fun of Macron (as usual), praising Putin (as always) and bashing all European leaders. In other words, it’s just another day in Moscow. They couldn’t care less if anyone feels humiliated. In fact, they probably see it as a bonus. pic.twitter.com/r9XmuqgHvi

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 6, 2022