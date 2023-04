Doliu în televiziunea română! Dumitru Moroşanu s-a stins din viață

Doliu în România! Dumitru Moroșanu, fost redactor muzical, redactor de rubrică, realizator de emisiuni, redactor-şef adjunct și realizator la Cerbul de Aur, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 80 de ani, potrivit familiei sale, citată de Realitatea PLUS.

Printre realizările sale se numără toate ediţiile Festivalului de Jazz de la Sibiu până în 1989, emisiunea „Album duminical” și filmul „La început a fost cântecul”.

În 1985, Dumitru Moroșanu a fost investit în funcţia de director al concertelor muzicale excelent organizate („Vă place Opera?”, „Floarea din grădină”, „Cu mască sau fără mască”), iar în 1990 a fost numit Director al Departamentului Muzică, Spectacole, Varietăţi – în această calitate organizând șase ediţii ale Cerbului de Aur.

Cu ani de zile în urmă, Dumitru Moroșanu a vorbit despre implicarea sa la Cerbul de Aur.

„În ’68 a început Cerbul de Aur. Eu în ’68 nu am fost atunci la Brașov, trebuia să mă organizez, eram la Radio Iași în vremea aceea și trebuia să pot să ajung. Dar în ’69 am apărut acolo și cu ajutorul lui Dinu Săraru care era șeful Biroului de Relații cu Presa am obținut bilete, un loc în sală la festivalul Cerbul de Aur (…) Am avut norocul să stau lângă Gigliola Cinquetti.

Chiar așa a fost! Și nu numai asta, dar ca să vezi tu cum se întâmplă lucrurile în viață, anul ăsta are și ea un recital la Cerbul de Aur (n.r anul în care a dat acest interviu, disponibil la momentul actual de 3 ani pe platforma Youtube)”, spunea el într-un interviu acordat pentru Radio România Actualități.

Mesaje de condoleanțe pentru familia lui Dumitru Moroșanu! Nume mari precum Tudor Vornicu, Cristian Ţopescu sau Marioara Murărescu îl aşteptau în ceruri

La doar câteva minute după ce s-a aflat că Dumitru Moroșanu s-a stins din viață, mai mulți oameni și-au exprimat regretul și i-au adus un ultim omagiu prin intermediul rețelelor sociale.

„S-a stins din viața marele om de televiziune Dumitru Moroșanu! Face parte din minunata generație de realizatori care încă priveau televizunea ca pe o Artă! Unul dintre oamenii care mi-au oferit încredere la începutul carierei mele! Drum lin!”, a scris, miercuri, Iuliana Tudor pe contul ei de Facebook.

„A murit Dl. DUMITRU MOROSANU, ultimul corifeu al istoriei televiziunii romane. A mers la ceruri pentru a reintregi in calitate de sef, echipa de aur a adevaratilor profesionisti ai televiziunii din toate timpurile: Valeriu Lazarov, Tudor Vornicu, Dan Mihaiescu, Octavian Iordachescu, Cristian Ţopescu, Titus Munteanu, Liviu Tudor Samuila, Dumitru Farcas, Ioan Filip, Marioara Murarescu si multi altii.

Mie mi-a fost, impreuna cu membrii familiei sale, cei mai vechi, mai loiali si mai buni prieteni in cati exista. Erau familia mea din Bucuresti si impreuna ne-am trait bucuriile, emotiile, necazurile si toate evenimentele importante.

Voi reveni cu detalii in curand caci despre o asemenea personalitate, nu poti vorbi in doua cuvinte. Sunt mandra ca l-am cunoscut si extrem de trista ca l-am pierdut. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, sa-i ierte pacatele si sa-l aseze in ceata dreptilor. VESNICA ODIHNA LA LOC CU LUMINA!”, a anunțat Maria Romanescu prin intermediul rețelelor sociale.

„O altă veste tristă! Lumea televiziunii a avut în El un reper profesionist ferm și sigur. Am avut colaborări excelente și cred că nu-s mulți ca Dumitru Moroșanu în lumea televiziunilor din România. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris, la rândul său, jurnalistul Andrei Partos pe contul său de Facebook.