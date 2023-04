Sportul argeșean a pierdut o personalitate marcantă

Este doliu în fotbalul argeșean după ce duminică, în ziua de Paște, Nicolae Vameșu, antrenorul care i-a descoperit pe Jean Vlădoiu, Dani Coman sau Cristi Tănase, a decedat la vârsta de 75 de ani, conform presei locale din Pitești.

Nicolae „Bebe” Vameșu, o personalitate marcantă în fotbalul argeșean, a fost antrenor de-a lungul anilor la renumita școală de fotbal „Aripi Pitești”.

El era recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați formatori de fotbaliști din această regiune a țării, ultimul nume cunoscut pe care l-a ghidat spre succes fiind „Dodel” Tănase.

Nicolae Vameșu a fost primul antrenor al fostului mijlocaș de la FCSB și FC Argeș, pe care l-a descoperit la vârsta de opt ani. El a menținut relații bune cu Cristi Tănase și după ce acesta a părăsit formația din Pitești.

„Cu Cristi Tănase și acum vorbesc, mă mai sună din când în când și îmi cere sfaturi. I le dau cu mare drag, pe cât mă pricep”, mărturisea Vameșu, într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani.

Alți fotbaliști care au fost pregătiți de Bebe Vameșu sunt Iulian Crivac, Lucian Marinescu, Marius Foro și Mircea Stan.

Fostul antrenor a avut mai multe probleme de sănătate

Fostul antrenor a avut parte de probleme de sănătate în ultima vreme, anul trecut acesta fiind internat la Terapie Intensivă după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

În ultimii ani el a trecut prin mai multe probleme medicale, după ce a fost operat la șold și coloană. De asemenea, acesta se deplasa prin casă cu ajutorul cadrului metalic.

„Nu mă simt prea bine. Am 74 de ani. Am trecut prin momente nu prea plăcute, am avut Covid, am fost internat la Spitalul Județean.

M-a durut coloana, m-am mișcat foarte puțin, mi-a scăzut imunitatea. Asta e! Am fumat până în ultima zi. Lipsa de mișcare. Mă mișcam înainte cu cadrul metalic, acum nu pot nici cu cadrul să mai umblu”, declara el anul trecut pentru jurnaluldeargeș.ro.

Corpul neînsuflețit a fost depus la Capela Bisericii „Sfânta Treime” din Piteşti, iar slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 19 aprilie, a anunțat familia acestuia.

„Cu adâncă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celui care a fost tatăl şi bunicul nostru, profesor Niculae Bebe Vameşu. Corpul neînsuflețit este depus la capela bisericii ortodoxe Sfânta Treime din strada Primăverii nr. 7. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 19 aprilie 2023, la 12:00. Te vom păstra veşnic viu în inimile noastre”, a transmis familia fostului antrenor.