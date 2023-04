Mircea Lucescu: Am coxartroză și dureri

Mircea Lucescu a anunțat că a revenit în România pentru a face un control medical pentru că are coxartroză și dureri. Acesta își dorește să se opereze ca să poată să fie în continuare în lumea fotbalului. (Coxartroza este degradarea lentă și ireversibilă a cartilajului articular de la nivelul șoldului.)

„A fost pauza echipelor naționale și am venit să fac un control medical să văd cum mai sunt. Am coxartroză și dureri. Noi am jucat pe terenuri foarte dure, tari, înghețate! Aveam și crampoanele făcute de noi, cu ținte. Când terminam meciurile, eram plin de sânge! Când am ajuns la Dinamo, am avut primul cizmar special. Aveam 18 ani și atunci îi dădeam magazinerului ceva bănuți și el îmi dădea ghetele lui Pârcălab.

În perioada în care am jucat în cupele europene, am călătorit constant cu autocarul, chiar și câte zece ore pe zi. În același timp, lucram câte 7-8 ore pe zi. Așa a apărut coxartroza. Atât timp cât voi putea, voi continua să lucrez. S-ar putea să fie necesară operația. Ar fi foarte bine dacă aș putea să mă operez și să continui să fiu alături de echipă. În orice caz, nu mă gândesc să părăsesc fotbalul deocamdată”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.

Mircea Lucescu folosea ghetele lui Ion Pârcălab

Întrebat, în cadrul acelui interviu, dacă l-au ajutat ghetele lui Ion Pârcălab, antrenorul de fotbal de la Dinamo Kiev a răspuns direct „păi, da cum”.

„În Franța, la Paris, în meciul cu echipa antrenată de Fontaine, pe care am bătut-o cu 2-1, am jucat cu ghetele alea. Pârcălab a aflat pe urmă și s-a bucurat. ”Ai luat ghetele mele ca să centrezi ca mine?”. Era jucătorul care centra cel mai bune în fotbalul nostru, era extraordinar.

Avea centrările care m-au inspirat fantastic! Dudu a luat ”Gheata de Aur” de două ori, dar 70 la sută din centrări erau ale mele. Știa exact unde dădeam și se înălța peste tot”, a povestit vedeta.

Mircea Lucescu, povestiri amuzante din tinerețea sa

Mircea Lucescu a reamintit, totodată, că el a terminat Academia de Studii Economice din București, nu Politehnica, chiar dacă acolo juca. El a ținut să reamintească acest lucru pentru că mulți oameni cred că el a studiat la Politehnica. Chiar și soacra sa a crezut, inițial, că el este inginer.

„În momentul în care am cunoscut-o pe Neli, mama ei era profesoară de franceză și rusă, din Târgu-Jiu. Și Neli i-a spus că se pregătește să se mărite. „Cu cine?”. Și nu i-a spus că joc fotbal. Soacra mea spunea la toată lumea că „fiica mea se căsătorește cu un inginer”. Mult mai târziu a aflat că jucam fotbal. Ea era convinsă că sunt inginer!”, a povestit el.