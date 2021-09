Unul dintre eroii României din cel de-Al Doilea Război Mondial a încetat din viaţă, la vârsta onorabilă de 102 ani!

Este vorba despre Ion Dobran, un as al aviaţiei româneşti din timpul războiului. Anunţul privind moartea generalului de aviaţie a fost făcut de Fundaţia „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu“.

Ion Dobran s-a născut la 5 februarie 1919, în localitatea Văleni Podgoria din judeţul Argeş. El şi-a urmat visul şi la 1 septembrie 1939, în prima zi de război, se înscria la şcoala de aviaţie de la Cotroceni, pe care a absolvit-o după doi ani, ieşind cu gradul de sublocotenent. Nu a fost timp de pregătire suplimentară şi a fost trimis direct la război.

Şi-a îndeplinit misiunea cu succes, pe ambele fronturi, doborând 18 avioane inamice în peste 300 de misiuni de luptă. A fost doborât de trei ori, dar a scăpat cu viaţă, notează Adevărul.

Ai noştri erau acolo încleiaţi în noroiul acesta lipicios fără a se putea mişca… Bronşita mea nu vrea deloc să cedeze, am slăbit grozav, sub 60 de kilograme, dar NU RENUNŢ”, scria fostul pilot în jurnalul său, în timpul campaniei de pe frontul de Est.

“Nu am mai pomenit de când sunt o vreme aşa de mizerabilă. Pentru noi e de o sută de ori mai bine să fie frig. E un noroi ceva de speriat….În cotul Niprului, toţi avem un ghinion de pomină. Situaţia s-a agravat la capul de pod. Ruşii acţionează cu din ce în ce mai multă cavalerie…

Ion Dobran s-a întâlnit, în 2010, cu un fost inamic american, pe care îl pilotul român îl doborâse pe 6 iunie 1944.

“Îmi ziceam eu atunci că nu or să vină americanii să ne bombardeze, că aveau treabă acolo, în Normandia, dar nu a fost aşa…”, credea atunci tânărul pilot.

Americanii au atacat România din înaltul cerului, cu Mustang-urile, în ziua în care avea loc şi debarcarea din Normandia. Ion Dobran se afla la manşa unui Messerschmitt 109.

„Eram în zona Galaţiului când am rămas fără copilot. M-am îndreptat spre Constanţa, am luat înălţime faţă de ei şi m-am hotărât să atac, deşi americanii erau în formaţie de trei. Ce am făcut eu era sinucidere curată, dar nu aveam de ales. L-am nimerit pe cel din dreapta“, îşi aminteşte Ion Dobran.