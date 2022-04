Henry Patterson, autorul best-sellerului „The Eagle has Landed”, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat editorul său. Patterson, care a început să scrie când era profesor, a scris 85 de romane între anii 1959 și 2017. HarperCollins a precizat că Patterson a murit în casa sa din Jersey, înconjurat de familie, transmite BBC.

Cunoscut pentru best-sellerul „The Eagle has Landed”

„The Eagle has Landed” (Vulturul a aterizat), cartea despre un complot nazist pentru răpirea lui Sir Winston Churchill în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și scris folosind pseudonimul Jack Higgins, s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare și a fost transpusă într-un film. Adaptarea din 1976 i-a avut în rolurile principale pe Robert Duvall, Donald Sutherland și Sir Michael Caine.

Patterson a vândut peste 250 de milioane de cărți de-a lungul carierei sale, printre celelalte lucrări ale sale numărându-se „Comes the Dark Stranger”, „Hell is Too Crowded” și „To Catch a King”.

Henry Patterson s-a născut în Newcastle și a crescut în Belfast, înainte de a se muta în Leeds. A scris romane în timpul liber după ce a devenit profesor și a primit un avans de 75 de lire sterline pentru primul său roman, „Sad Wind from the Sea”, în 1959.

Ultima sa carte, „The Midnight Bell” (Clopotul de la miezul nopții), a fost publicată în 2017 și a fost un bestseller al Sunday Times. HarperCollins a declarat că, în momentul în care a apărut ultimul său roman, s-a referit la el pur și simplu ca fiind “legenda”.

Omagiu adus scriitorului

Directorul executiv al HarperCollins, Charlie Redmayne, l-a descris pe Patterson ca fiind un “scriitor clasic de thrillere: instinctiv, dur, implacabil”, adăugând că romanele sale “au fost și rămân absolut de nerefuzat”.

Jonathan Lloyd, agentul literar al lui Patterson, a adus, de asemenea, un omagiu, spunând: “Am avut privilegiul de a fi la Editura Collins Publishers când am primit manuscrisul romanului „The Eagle has Landed”. Am știut cu toții, cu o certitudine rară, că vom publica un clasic instantaneu.”

În urma sa rămân patru copii din prima sa căsătorie – Sarah, Ruth, Sean și Hannah – și soția sa, Denise.