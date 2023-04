Actrița britanică Barbara Young s-a stins din viață la 92 de ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, cântăreața Liza Pulman.

A murit actrița Barbara Young

Barbara Young s-a născut pe data de 9 februarie 1931, în Anglia. A devenit cunoscută pentru rolurile din serialul Coronation Street și Last of the Summer Wine, dar și pentru rolul Barbarei Platt, relatează BBC.

„Doar pentru a le spune oamenilor, mama mea frumoasă, genială, caldă și talentată a murit joi seara, la 22:30. Eu și sora mea, Cory, am fost lângă patul ei de spital timp de 30 de ore consecutiv și, în cele din urmă, așa cum se întâmplă atât de des, a murit în absența noastră, cu o asistentă frumoasă pe nume Mercy îngrijindu-se de ea. Grija pe care a primit-o în acele ultime zile la Addenbrookes a fost remarcabilă (…) toți i-au spus cât de mult au iubit-o pe mama mea, cum îi făcuse să râdă”, a transmis cântăreața Liza Pulman.

„A stat 43 de ani fără tatăl meu, 30 de ani fără o țigară și 20 de ani fără să bea alcool, dar niciodată fără o bătaie de cap. Nu am cuvinte să descriu cât de mult îmi va fi dor de ea”, a adăugat aceasta.

S-a stins și Dale Meeks

Lumea artistică din britanică este îndurerată și de moartea actorului Dale Meeks, la numai 47 de ani. El a jucat și în serialul produs de CBBC ”Byker Grove” și în drama ”The Hunt for Raoul Moat”, difuzată de curând în Marea Britanie.

Vestea dispariției sale a fost făcută de familia actorului. Cauza morții nu a fost însă dezvăluită, relatează ziarul britanic The Guardian.

Meeks a interpretat personajul Simon Meredith în serialul ”Emmerdale” între anii 2003 și 2006. “Emmerdale” a fost unul dintre cele mai populare și longevive seriale britanice, urmărind viețile și destinele câtorva familii care trăiau în orașul cu același nume. Lupte pentru putere, intrigi, ascensiunea unor imperii economice, bârfe, șantaj, tragedii și idile, toate se regăsesc în serialul care a stabilit recorduri de audiență nu doar in Marea Britanie, ci în întreaga lume.

Vestea morții lui Meeks a fost anunțată de un membru al familiei pe Facebook.

„Cu durere în suflet, anunțăm moartea lui Dale, fiu, frate și cumnat și, cu siguranță, cel mai bun prieten pe care cineva și l-ar fi dorit. RIP, Dale Meeks”, se scrie în postare.