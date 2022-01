Cântăreața irlandeză Sinead O’Connor trece prin momente extrem de dificile. Shane, fiul ei, în vârstă de 17 ani, a murit la două zile după ce a fost dat dispărut. Se pare că acesta s-ar fi sinucis, relatează independent.co.uk

Artista a anunţat tragica veste pe Twitter, în ziua de 8 ianuarie.

„Frumosul meu fiu, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, lumina vieţii mele, a decis să pună capăt luptei sale pământeşti astăzi şi este acum cu Dumnezeu.

Să se odihnească în pace şi nimeni să nu-i urmeze exemplul. Copilul meu. Te iubesc atât de mult. Să fii în pace”, a scris cântăreța pe Twitter.

Sinead O’Connor a postat şi melodia lui Bob Marley „Ride Natty Ride”, alături de un mesaj emoționant adresat fiului său.

„Acesta este pentru Shaney mea. Lumina vieţii mele. Lampa sufletului meu. Copilul meu cu ochi albaştri. Vei fi mereu lumina mea. Vom fi mereu împreună. Nicio graniţă nu ne poate despărţi.”, a scris cântăreața.

Fiul artistei, Shane, a fost dat dispărut la începutul acestei săptămâni.

În timpul căutărilor, cântăreața postase pe Twitter un mesaj către fiul său.

„Shane, viața ta este prețioasă. Dumnezeu nu a sculptat degeaba acel zâmbet frumos pe chipul tău frumos. Lumea mea s-ar termina fără tine. Tu ești inima mea. Te rog nu o opri să bată. Te rog nu te răni”, a scris artista.

Sinead O’Connor a fost căsătorită de patru ori și avea patru copii, Shane și Jake Reynolds, Roisin Waters și Yeshua Francis Neil Bonadio.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022