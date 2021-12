Alexandra Stan este devastată! Doliu fără precedent pentru artistă. Cântăreața este terminată

Călin Hanţiu, fost prim-balerin al Teatrului Fantasio și fost coregraf al Alexandrei Stan, s-a stins din viață în cursul zilei de vineri, 17 decembrie. Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a fost răpus de o boală cruntă cu care s-a luptat pentru o perioadă lungă de timp. Tristul anunț a fost făcut de către fosta sa soție, Daniela Vitcu, scrie antenastar.ro.

În perioada anilor ’80 şi ’90, Călin Hanţiu a fost unul dintre cei mai mari solişti de balet ai României. Acesta a evoluat pe marile scene ale lumii, interpretând roluri în opere complexe.

De asemenea, Călin Hanţiu a lucrat cu celebrul Oleg Danovski şi a predat arta baletului în Germania şi în Italia. A dansat până la vârsta de 50 de ani, iar apoi a fost maestru coregraf şi regizor. El a deținut o şcoală de balet şi a colaborat cu diferite instituţii de teatru şi operă din ţară şi din străinătate.

A fost director artistic al Teatrului de Balet „Oleg Danovski”

În anul 2000 a devenit Director artistic al Teatrului de Balet „Oleg Danovski” (2000-2004), apoi Director al Companiei de balet a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” (2004-2007), după ce a profesat timp de 3 ani maestru de balet la Opera din Novi Sad, Serbia şi ca profesor pentru o scurtă perioadă la Institutul Pedagogic de Coregrafie din Belgrad.

De asemenea, acesta a montat coregrafii de succes în străinătate şi acasă, cu precădere miniaturi, dar şi spectacole integrale: Rapsodia albastră, Spărgătorul de nuci, La Fille mal gardée, Scufiţa roşie, Cenuşăreasa… Ca pedagog (licenţiat în Artele spectacolului la Universitatea „Ovidius”) a susţinut cursuri de dans clasic pentru copii pe lângă teatrul constănţean (2010-2015) şi la Danubiu Balet Călăraşi (din 2014), înfiinţat la iniţiativa lui, potrivit balletmagazine.ro.

Călin Hanţiu a intervenit în scandalul dintre Alexandra Stan și Marcel Prodan

Acum câțiva ani, Alexandra Stan trecea prin momente teribile, după ce a fost agresată de fostul ei impresar, Marcel Prodan. La acea vreme, Călin Hanțiu a oferit un interviu în care a vorbit despre acel tragic eveniment.

„În decembrie, înainte de Crăciun, Alexandra Stan m-a solicitat să lucrez cu ea la ultimul clip! Am acceptat pe loc, mai ales că era un proiect interesant! L-am cunoscut apoi pe Marcel Prodan și pe colaboratorul sau, Andrei Nemirschi, pe care i-am plăcut pe loc! Mi s-au părut niște profesioniști desăvârșiți și imediat am ajuns la un consens în privința coregrafiei! Am planificat să facem toată regia în apartamentul în care era studioul, pentru că era unul foarte mare și era destul spațiu de mișcare! Acum, pot să spun că am făcut repetiții chiar deasupra restaurantului groazei, cel în care a avut loc bătaia!”, declara Calin Hantiu în 2013.