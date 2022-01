Ionuț Dolănescu a plecat din România în urmă cu ceva timp, însă Revelionul din acest an a ales să îl petreacă în România. Într-un interviu acordat pentru Star Popular, acesta a declarat că toată luna decembrie a fost activ la petreceri pe teritoriul țării, urmând ca în noul an să efectueze mai multe spectacole în Italia, dar și Spania, unde mai sunt și alți români.

”Toată luna decembrie am ținut-o în petreceri, am reușit să strângem peste o mie de oameni la restaurantul Los Hornos Madrid. Vor urmă și alte spectacole pentru românii din diaspora, la Milano, Firenze, Roma, spoi în Spania unde sunt mulți români. Am avut o petrecere foarte frumoasă la Târgoviște, a fost un Revelion pe cinste, sute de oameni s-au distrat până dimineață. Mă bucur că, în sfârșit, după ani de zile, am reușit să fiu alături de familia mea de Revelion”, a declarat Ionuț Dolănescu pentru Star Popular.

Întrebat dacă nu se teme de pandemia de COVID, Ionuț Dolănescu susține că peste tot unde a cântat nu s-a îmbolnăvit, iar muzica sa aduce fericire în rândul celor prezenți la eveniment.

”Nu mă tem și nu m-am temut niciodată, unde am cântat eu nimeni nu s-a îmbolnăvit. Oamenii sunt fericiți, chiar sunt dornici de distracție”, a mai adăugat Ionuț Dolănescu.

Ionuț Dolănescu, despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu

În ceea ce o privește pe mama sa, Maria Ciobanu, cântărețul susține că în seara de revelion, cel mai trist lucru a fost faptul că mama lui nu a putut veni în România să cânte alături de el şi să petreacă sărbătorile împreună.

Acesta susține că Maria Ciobanu nu vine iernile în România din cauza bronșitei de care suferă și pe care clima din ţara noastră o accentuează. Pe de altă parte, Ionuț Dolănescu susține că mama sa își dorește să se întoarcă în țară și speră ca acest lucru să se întâmple cât mai repede.

El a mai adăugat că cei doi vorbesc cât se poate de des la telefon, iar aceasta se află într-o stare bună.

”Mama se află în America, vorbim zilnic la telefon, regretă că nu a fost în țară de aceste sfinte sărbători, în perioada iernii preferă să stea acolo pentru că are o bronșită și îi prinde mai bine climă de acolo. E o climă uscată în Los Angeles, California, și stă acolo dar de abia așteaptă să se întoarcă în țară pentru că se simte foarte bine cu nepoțeii. Și eu o aștept, s-o duc la Perşinari, să ne bucurăm de dansa câte zile i-o mai dea Dumnezeu, anul asta împlinește 85 ani”, a mai declarat Ionuț Dolănescu pentru Star Popular.