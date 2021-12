Românii au parte de o veste inedită. Aceștia ar putea să fie obligați să completeze o declarație de avere. O astfel de inițiativă s-ar afla în atenția ministrului de finanțe. Ministrul Adrian Câciu a fost întrebat, la Antena 3, despre introducerea declarațiilor de avere pentru toți românii.

Ministrul de finanțe nu a negat o astfel de posibilitate. El a dat detalii importante despre momentul în care va fi introdusă această declarație de avere obligatorie pentru toți românii.

„Anul viitor, exclus. Trebuie să înțeleagă toată lumea: noi vom discuta o altă abordare fiscală din perspectiva aceasta în momentul în care avem digitalizare totală pe economie, nu numai pe instituții”, a declarat ministrul Adrian Câciu.

PSD vrea declarații de avere pentru români

Trebuie spus că în negocierile de la Palatul Parlamentului, PSD a venit cu inițiativa unor declarații de avere care să fie completate de toți românii. Soluția a fost agreată, de principiu, de PNL. Nu a existat însă un consens legat de modul în care s-ar putea implementa o astfel de măsură. Liderii PNL și PSD s-au blocat când s-a discutat cum va arăta noua declarație de avere și cum va fi completată.

„România are mulți oameni în mediul rural. Când completează declarația e foarte important, înainte să taie porcul sau după. Oamenii vor avea multe probleme cu astfel de chestiuni. O altă problemă este cu centralizarea acestor declarații de avere. Ele ar trebui să aibă un format standard, ca să poată fi ușor introdus”, au explicat sursele citate, conform Antena 3.

Ce s-a întâmplat în trecut cu această idee

Trebuie amintit că ideea unei declarații de avere pentru toți românii a fost în discuție și în timpul guvernării PSD. Varianta a fost susținută de fostul ministru de Finanțe de atunci, Eugen Teodorovici. La acel moment, s-a renunțat la implementare, deoarece nu s-a găsit o soluție pentru aplicare.

Prin 2019, liberalul Cristian Băcanu, secretar de stat în Ministerul Justiției, a spus că vrea introducerea declarației de avere pentru toți românii. Crede că ar fi o metodă eficientă de a-i prinde pe cei care vor să înșele statul. La acel moment, declarația a declanșat un adevărat război în spațiul public. Băcanu a fost criticat la scenă deschisă, dar nu a vrut să-și retracteze declarația. A recunoscut, însă, că a fost neinspirată.

„Nu am retractat declarația, am spus că o asemenea măsură ar putea să fie aplicată pe anumite grupuri de risc. (…) Nu am lucrat la așa ceva și nu se lucrează deocamdată la nivelul Guvernului, de fapt nu s-a discutat despre așa ceva la nivelul Guvernului”, a spus atunci Cristian Băcanu.