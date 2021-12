Este o lovitură uriașă pentru toți românii. Ministrul Finanţelor a spus exact pe ce s-au cheltuit banii împrumutaţi de guvernele anterioare. Este vorba de împrumuturile făcute de Guvernul României în trecut. Adrian Câciu a fost categoric. Aceștia ar fi fost risipiți, în mare lor parte.

Precizările au fost făcute de ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, marţi seară. El a arătat că banii împrumutaţi de guvernele conduse de Ludovic Orban şi Florin Cîţu, ”s-au dus pe risipă”. Potrivit acestuia, banii publici au o eficienţă când se simt în economie sau în buzunarul cetăţeanului.

Replica lui Adrian Câciu despre împrumurile făcute de România

Adrian Câciu a răspuns, astfel, unei întrebări ridicate de mulți români. El a explicat că banii împrumutaţi de guvernele Orban şi Cîţu s-ar fi dus, aparent, pe finanţarea cheltuielilor legate de pandemie. Ministrul de Finanțe a arătat că anul trecut a fost un deficit de aproape 10%. În plus, colectarea a fost foarte slabă.

”Pentru mine nu este un secret, aparent s-au dus pe tot ce înseamnă finanţarea cheltuielilor publice, pandemie şi fiecare val. Am avut un deficit de aproape 10 la sută anul trecut, am avut o colectare foarte slabă anul trecut, acea filozofie lăsăm banii în economie să funcţioneze, deşi practic a fost greu şi pentru economie şi pentru ţară să treacă prin această filozofie cel puţin ciudată din perspectiva finanţelor pentru că sprijinul acordat economiei a fost de 1,7 la sută din PIB, ori banii aşa-zişi necolectaţi sau rămaşi în economie au fost undeva la 4 -7 la sută din PIB. Acuma, s-au dus pe risipă în mare parte. Dacă dumneavoastră trăiţi mai bine după doi ani…”, a declarat Adrian Câciu, la România TV.

Auditul şi Curtea de Conturi îşi vor face treaba

Potrivit ministrului Câciu, Auditul şi Curtea de Conturi îşi vor face treaba, în continuare. El a spus banii publici au o eficienţă când se simt în economie sau în buzunarul cetăţeanului. În rest, e poveste, a punctat ministrul PSD.

Adrian Câciu a susținut că i s-a rupt sufletul să ia bani de la Ministerul Agriculturii care avea o execuţie de 50 la sută anul ăsta.

”Auditul îşi va face treaba lui, Curtea de Conturi îşi va face treaba ei, dar din punctul meu de vedere, banii publici au o eficienţă când se simt în economie sau în buzunarul cetăţeanului. În rest e poveste. Cum am putea să explicăm că am dus la ministerul X pentru cumpărarea de măşti sau am dus la ministerul Y pentru nu ştiu ce investiţii. Vă spun, mie mi s-a rupt sufletul să iau bani de la Ministerul Agriculturii care avea o execuţie de 50 la sută anul ăsta, ţara s-a împrumutat pentru sută la sută din acel buget şi acolo nu s-au făcut investiţiile promise”, a declarat Câciu.