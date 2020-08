Concret, Ministrul Muncii dorește înființarea Registrului electronic național de evidență al Forței de Muncă angajate din România pentru a avea o imagine completă a pieței muncii, în contextul în care evidența personalului plătit din fonduri publice este foarte fragmentată.

Astfel, prin proiectul de Ordonanță de Urgență, Guvernul Orban dorește să se stabilească cadrul legal în baza căruia să fie creat și pentru sectorul public un sistem unic de evidență și raportare similar cu cel al contractelor individuale de muncă, dar care să cuprindă personalul plătit din fonduri publice.

Proiectul de Ordonanță de Urgență poate fi consultat aici.

„Tot ce înseamnă salariu, indemnizație, de fapt toți cei plătiți din bani publici, trebuie să fie, alături de angajații din sistemul privat, într-un singur registru electronic. Propun REFORMA, o variantă completă a evidenței angajaților, a celor care lucrează în România, inclusiv a persoanelor plătite din bani publici. Dezvoltăm Revisal.

Registrul va include salariații din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, din cadrul regiilor autonome și a societăților naționale, companiilor naționale și a societăților comerciale cu capital social deținut integral sau majoritar de stat. Am inclus, totuși, câteva excepții: cei care lucrează în cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională; aici evidența personalului se ține prin registre proprii.

Am avut multe discuții pe această temă de la momentul în care am luat decizia transformării actualului Revisal. Ba că nu se poate (din zeci de motive), ba că există la ANFP niște evidențe (exclusiv ale funcționarilor și strict în scop de urmărire a carierei acestora, lucru care trebuie făcut), ba că există la Ministerul Finanțelor alte evidențe. Orice modificare de contract (orice tip ar fi) trebuie evidențiată într-un unic registru pentru a putea avea o imagine completă, în timp real, asupra tuturor evoluțiilor/modificărilor în piața muncii. Bănuiesc că nu va avea nimeni nimic împotriva transparenței. Cine nu are ceva de ascuns, nu are de ce să se teamă”, a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 06.08.2020 – 15.08.2020, se arată pe site-ul Ministerului Muncii.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea.