Cântăreața Anca Neacșu de la trupa ASIA și soțul ei, Serkan, au decis să se despartă după 10 ani de relație. Chiar dacă a trecut mai bine de un an de când Anca Neacșu vrea să rupă orice legătură cu încă soțul ei, cei doi nu au divorțat oficial încă.

Anca Neacșu va divorța de soțul ei turc

Cu toate acestea, Anca Neacșu a spus că nu a întâlnit pe altcineva și ar fi urat să înceapă o altă relație înainte ca divorțul oficial să fie pronunțat. Cântăreața a mărturisit că este o persoană dificilă și nu stie dacă se va mai îndragostii vreodată de cineva.

„Nu a intrat nimeni în viața mea, nu am terminat divorțul, ar fi urât din partea mea. M-am concentrat să îmi termin casa. Nu mă interesează acest subiect.

Nu îmi arde de o relație, nu m-am gândit la asta. În trecut când vedeam pe la televizor femei care spuneau după divorț că nu mai vor să audă de relații, mă uimeau, chiar comentam cu mama mea și spuneam: Dar de ce mai că ești tânăra, ești frumoasă. Dar să stii, pâna nu treci prin asta… Așa este, nu îți arde, vrei să termini cu bine, să scapi.

Nu stiu ce să spun, dacă mi se va mai pune vreodată pata pe cineva. Mă îndrăgostesc foarte greu, sunt foarte greu de cucerit. Asta mi s-a spus mereu, ma atașez mai greu,” a declarat Anca Neacșu pentru Spynews.ro

Cântăreața nu mai vrea să se căsătorească

Anca Neacșu a dezvăluit că nu s-ar mai căsători niciodată de teama de a nu mai trece printr-un divorț.

„Femeile sunt curtate tot timpul, oriunde. Nu simt vreo schimbare. Nu vreau să mă mai căsătoresc niciodată! Dacă în trecut mă deranjau formulele aceste: un act nu schimbă, ma enervau, să știi că asa este, un act nu schimbă nimic, dar totuși schimbă.

Nu are rost să te implici într-o relație și să faci acte. Mi-am făcut damblaua, am fost mireasă, nu mă mai interesează subiectul acesta, am trecut prin asta. Acum sunt mai mult mai înțeleaptă, poate de teama de a nu mai trece prin asta.”, a mai spus cântăreața.