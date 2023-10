Dispar bonurile de la magazin

Majoritatea chitanțelor ajung la coșul de gunoi imediat după ce am terminat cumpărăturile. În ciuda acestui aspect, din 2016 o lege prevede că în Austria trebuie să fie emisă o chitanță pentru toate achizițiile și plățile. De aceea o chitanță digitală ar fi o bună opțiune ecologică.

De exemplu, o simplă gelaterie ajunge să folosească nu mai puțin de 80 de kilometri de hârtie pentru chitanțe în fiecare an. Potrivit unui operator al unei gelaterii însă, 90% dintre clienți ar spune din proprie inițiativă că nu au nevoie de chitanță dacă ar avea de ales. Cu toate acestea, chitanța trebuie totuși să fie tipărită.

Dispar bonurile de la magazin. Cu noua aplicație SPAR se poate face acest lucru într-un mod prietenos cu mediul. În plus, nu este necesară înregistrarea sau furnizarea de informații personale.

Aplicația mai are și o altă caracteristică grozavă. Cu ajutorul unui buton, se poate seta cu ușurință ca facturile să fie primite doar în format digital în aplicație. Tot ce trebuie să facă cei care o instalează este să scaneze un cod de bare la casa de marcat de fiecare dată când fac o achiziție. În pagina de „Facturi” se vor regăsi apoi toate chitanțele colectate, transmite Heute.

Fără chitanțe tipărite pentru sume mai mici de 30 de euro

La sfârșitul lunii august, secretarul de stat al OVP, Claudia Plakolm, și secretarul general al Wirtschaftsbund, Kurt Egger, s-au pronunțat în favoarea unei schimbări în cazul sumelor mici. În consecință, pe viitor se va putea renunța la tipărirea chitanțelor pentru sume mai mici de 30 de euro.

Acest lucru ar afecta aproximativ 70% din totalul achizițiilor. Italia a implementat o soluție de chitanță digitală, iar Franța a introdus deja limita de minimis de 30 de euro, se arată într-un raport al autorităților din Austria.

O factură are o lungime medie de 20 de centimetri, ceea ce corespunde unei lungimi de hârtie de 1.500 de kilometri pe zi și 560.000 de kilometri pe an. Acest lucru ar necesita, la rândul său, 2.950 de tone de lemn pe an și ar fi tăiați aproximativ 2.000 de molizi, potrivit raportului.