Călin Georgescu, câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale, a atras atenția prin discursurile sale, care includ referiri religioase, apeluri la unitate și o retorică bazată pe sacrificiu și supraviețuire.

Compararea acestora cu declarațiile unor figuri istorice controversate, precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu, scoate în evidență asemănări stilistice și tematice, care pot influența percepția publicului asupra candidatului.

Discursul lui Călin Georgescu își bazează structura pe apeluri emoționale și simboluri puternice, precum unitatea națională, sacrificiul și supraviețuirea. Termeni precum „jertfă”, „chemare” și „lumina cea mare” evocă o conexiune profundă cu valorile religioase și spiritualitatea colectivă, similare cu retorica folosită de Corneliu Zelea Codreanu în apelurile sale către mișcarea legionară.

În 1937, Codreanu vorbea despre „jertfa noastră” ca temelia unui viitor luminos, un mesaj care îndemna la perseverență și sacrificiu pentru o cauză naționalistă. În mod similar, Georgescu face referire la „jertfa voastră” și la „chemarea” de a răspunde unui ideal colectiv, în contextul unui viitor mai bun pentru poporul român.

Călin Georgescu introduce frecvent în discursurile sale referințe la Dumnezeu și la valori religioase, utilizând simboluri creștine. Această abordare amintește de modul în care Ion Antonescu îmbina naționalismul cu religia în apelurile sale către popor și mișcările legionare.

Antonescu utiliza expresii precum „cu Dumnezeu înainte” și „în liniște și credință” pentru a sublinia legitimitatea acțiunilor sale. Georgescu, la rândul său, folosește credința ca fundament al unității naționale, evocând nevoia de a rămâne „într-un gând, într-un duh”.

Călin Georgescu accentuează ideea de libertate și independență față de influențe externe, avertizând împotriva „forțelor care fără puterea deciziei voastre ne-ar fi dus într-un război economic” sau chiar militar. Acest tip de discurs se încadrează într-o tradiție istorică a liderilor naționaliști care contestau influențele străine asupra țării.

În discursul său din 1943, Ion Antonescu făcea apel la unitate împotriva „regimului odios” și la construirea unui viitor „dorit de toți”. În mod similar, Georgescu îndeamnă la coeziune pentru a înfrunta „un război economic” și pentru a proteja „libera exprimare”.

„Camarazi, (…) Am suferit împreună, am luptat împreună și am biruit împreună. (…) De pe întregul cuprins al țării sfâșiate, ne-am adunat azi, cămăși verzi, suflete întregi și curate, ca să legăm într-un singur cuget, într-un singur crez și într-un singur avânt (…) credința românească din piepturile voastre. Legionari, s-au împlinit 30 de zile de la biruință. Am sfărâmat un regim odios.

Am vroit și vroim să clădim din temelie altul nou, dorit de toți. Azi, v-am chemat să treceți la înfăptuire. (…) În acest scop, găsesc de datoria mea să vă reamintesc porunca care imperios vă cer să pășiți peste morți și mormintele lor ducând în mâinile voastre steagurile triumfătoare ale românilor. Să dau semnalul – în liniște și în credință, în ordine și în unire, în muncă și iubire, cu Dumnezeu înainte. În credința că m-ați înțeles și având conștiința că v-am înțeles, vă cer, legionari, să rostiți după mine legământul vostru. (…)

Privind la datorie, stăm cu inima strânsă și cu mintea țintită la cei ce suferă plătind atât de scump greșelile noastre. Ei trebuie să știe că la drepturile Coroanei Sfântului Ștefan (n. red. – Ungaria), noi răspundem pașnici și cu omenie cu drepturile pe care ni le dă coroana de lauri a marelui Traian (n. red. – împăratul roman)”, spunea Ion Antonescu.