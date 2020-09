Directorul general al Engie România a declarat în cadrul conferinței online FOREN 2020 că aude constant faptul că țara noastră nu este suficient de gazeificată, în comparație cu alte țări. În plus, acesta a ținut să menționeze că nu trebuie să uităm de unde am plecat și a subliniat că firma pe care o conduce conecteză în jur de 50.000 – 60.000 de noi consumatori pe an.

„Aud mereu că România nu este suficient de gazeificată, în comparaţie cu alte ţări, că trebuie să se întâmple mult mai multe din acest punct de vedere. Este adevărat, dar nu trebuie să uităm de unde am plecat, de fapt”, a susţinut Stab.

Creștere destul de mare în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană

Stab a mai declarat că el nu crede că există o altă țară în Uniunea Europeană care să aibă o astfel de creștere a conectărilor la rețea. Acesta a mai spus că există o dorință de a merge mai departe însă momentan trebuie să ne dăm seama cum vom ajunge acolo.

„Nu cred că există o ţară în UE care are o astfel de creştere a conectărilor la reţea şi este un efort investiţional major pentru operatori. Există o dorinţă legitimă de a merge mai departe. Există un potenţial de a merge mai departe, dar întrebarea este cum vom ajunge acolo”, a continuat Stab.

Există riscul unui efect negativ

„Poate fi asemănată situaţia cu legenda Meşterului Manole, pe care toată lumea o ştie, chiar şi străini ca mine.

Ştim ce s-a întâmplat cu meşterul Manole şi cu soţia sa, când a încercat să construiască mănăstirea Curtea de Argeş şi a finalizat prin a se sacrifica pe sine, familia sa şi echipa sa.

Trebuie să avem mare grijă pe viitor, că avem intenţii bune să construim – construirea unei mănăstiri e o intenţie bună, construirea unei reţele de gaze e o intenţie bună, dar nu trebuie să o facem într-un fel în care să ne autosacrificăm”, a susţinut Stab.

„Liberalizarea e o veste bună, procesul merge bine, concurenţa creşte. Vedem că preţurile au o tendinţă de stagnare şi scădere, vedem şi o îmbunătăţire în ceea ce priveşte designul pieţei, credem că Gas Release Program generează lichiditate pe piaţa angro, care începe să semene cu ceea ce ştim din alte ţări”, a completat responsabilul companiei energetice.