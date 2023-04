Așadar, directorul general al CFR Călători a explicat într-o conferință de presă că societatea a contactat Banca Europeană de Dezvoltare BERD și a depus documentațiile necesare. În momentul de față, așteaptă finanţarea pentru a achiziționa „în jur de 30 de rame noi” în colaborare cu BERD şi cu uzine producătoare.

CFR vrea să cumpere 30 de trenuri noi

„Am continuat programul de modernizări vagoane, chiar şi modernizările locomotivelor, avem probleme tehnice de a nu scoate la timp unităţi reparate. (…) Mai departe, ce vrem să facem: este clar că perioada trenurilor cu locomotivă şi vagoane este depăşită.

În afară de faptul că ARF este intermediarul între noi şi Guvern, deci noi luăm subvenţia de la ARF, este şi organismul abilitat cu achiziţii de material rulant nou şi a derulat şi derulează în continuare achiziţiile în ceea ce priveşte trenurile. Este clar că CFR Călători nu poate aştepta achiziţia ARF-ului.

Am contactat Banca Europeană de Dezvoltare BERD, s-au depus documentaţiile necesare şi aşteptăm finanţarea şi în colaborare cu BERD şi cu uzine mari producătoare, intenţionăm să achiziţionăm în jur de 30 de rame noi. BERD nu finanţează decât achiziţiile de material rulant nou”, a declarat Traian Preoteasa.

Trenurile vor fi sigure în sezonul estival

De asemenea, Traian Preoteasa a dat asigurări că trenurile sunt sigure pentru sezonul estival și a spus că nu se așteaptă la alte incidente precum cele din Galați sau Teleorman.

„Mă aştept la incidente zero. CFR Călători este creată să asigure în primul rând securitatea călătorilor şi a angajaţilor. Este adevărat că am mai avut… Aştept şi eu rezultatul anchetelor să văd exact ce s-a întâmplat la fiecare. Noi avem şi bănuieli, avem şi nişte verificări, nu vi le pot spune deocamdată, de aia aştept rezultatul anchetelor. Eu mă aştept la evenimente zero. Că mai apare o degajare de fum datorită vechimii cablajului, o frânare controlată”, a declarat Traian Preoteasa.

Totodată, directorul CFR Călători a fost întrebat dacă este posibil un nou accident precum cel din Galați.

„Nu mă aştept la un incident tip Galaţi pentru că nu s-a întâmplat niciodată, nu am rezultatele tehnice ale anchetei. Am căzut de acord să scoatem toate locomotivele cu acest sistem de acţionare. Nu mă aştept să se întâmple un accident ca la Galaţi. Vom vedea ce s-a întâmplat la Galaţi, dacă mecanicul putea să facă mai mult, dacă locomotiva avea probleme”, a completat Traian Preoteasa.

ARF a semnat contractele de finanţare pentru cele trei proiecte din PNRR

Amintim că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat în ziua de 6 aprilie 2023 contractele de finanţare pentru cele trei proiecte din PNRR pentru material rulant.

Este vorba despre 20 de trenuri electrice noi, 12 rame cu hidrogen şi 16 locomotive electrice. Pentru cele trei proiecte pentru achiziţia de material rulant, finanţarea din PNRR este de peste 1,5 miliarde lei, respectiv 300 de milioane de euro.

550 milioane lei vor fi folosiți pentru 20 de trenuri electrice noi, 520 de milioane lei pentru 12 trenuri cu hidrogen, iar 370 de milioane lei vor fi folosiți pentru 16 locomotive noi. În total, cu tot cu cofinanţarea de la buget, cele trei proiecte au o valoarea de 2,3 miliarde lei.