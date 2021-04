Senatoarea Diana Șoșoacă a șocat o lume întreagă după ultimele sale declarații făcute cu privire la situația din Capitală, unde mai mulți pacienți au fost scoși din Spitalul de Ortopedie Foișor pentru că acesta va deveni spital COVID. Cuvintele dure ale senatoarei au întrecut măsura după ce a spus ”mizerabilul asta de om, care nu are nici religie nici nimic”.

„Am fost sunata. Domnul Raed Arafat , daca nu se sesizeaza acum Parchetul General sa mearga sa-l aresteze pentru crimele pe care le-a facut in sistemul medical, inseamna ca nu mai avem justitie. Cum isi permite mizerabilul asta de om, care nu are nici religie nici nimic, sa-si bata joc de acesti oameni, dupa ce a bagat oamenii in saci?”, spune senatoarea.

Sentoarea a mai spus că oamenii trebuie să stea într-un mediu septic după operație și că, dacă românii nu ies în stradă, înseamnă că ”suntem un popor de proști”.

”Dupa operatie oamenii trebuie sa stea in mediu septic. Daca poporul roman nu iese in strada acum, inseamna ca suntem un popor de prosti, care isi merita soarta. Sa fie prostii prostilor, care stau sa-şi bata niste nenorociti joc de ei! Probabil ca mai trebuie sa mai duc in spate inca o lupta, impreuna cu cei cu care am mai dus, ca asa am ajuns si la inmormantari normale.”, mai spune aceasta.