Florin Cîțu a răbufnit pe pagina sa de Facebook și lansează acuzații la adresa lui Guvernului Dăncilă. Acesta consideră că în spatele afacerii de ștergere a datoriei istorice a Cubei față de România pentru vaccinul anti-cancer se fac jocuri mult mai complicate. Acesta lansează și ipoteza că Eugen Teodorovici ar fi spion rus.

„Cum a sters Kremlinul datoria de 1.5 miliarde dolari a Cubei catre Romania folosindu-se de Dancila/Теодорович si PSD.

In mai 2014 Romania il trimite pe Atilla Gyorgy, reprezentat al Romaniei in boardul BII, la reuniunea Consiliului BII la Havana, Cuba. Impreuna cu BII, la sugestia BII oare?,Romania aborda si tema datoriei istorice a Cubei catre Romania.

Drept recompensa pentru intalnirea cu oficialii cubanezi Romania NEGOCIAZA la acea intalnire a conducerii BII, prin secretarul de stat, MODIFICAREA acordului dintre Romania si BII. Acordul este SEMNAT de acelasi secretar de stat in mandatul ministrului Теодорович (interesant nu?), la Bucuresti pe 1.07.2015.

Pe 14 noiembrie 2018 Теодорович se intalnea cu presedintele BII la Bucuresti. Il ameninta cu dezvaluiri? Posibil, pentru ca a doua zi Теодорович ia o decizie surprinzatoare.

Pe 15 noiembrie 2018, la o zi dupa intalnirea cu presedintele BII, Guvernul Romaniei, la propunerea lui Теодорович, aproba in sedinta de guvern hotararea nr. 921/2018 prin care se SCHIMBA reprezentarea Romaniei la BII astfel :”Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale de Investiții este ministrul finanțelor publice, iar supleantul său este o persoană desemnată de ministrul finanțelor publice. Astfel, este scos din schema soldatul disciplinat A. Gyrorgy si Теодорович preia relatia cu Kremlinul.

Pe “2 decembrie 2018 a avut loc vizita de lucru a ministrului finanțelor publice și a ministrului sănătății în Cuba. Delegația a fost primită de Ricardo Cabrisas Ruiz “ – sursa MFP. (Теодорович a zburat cu Aeroflot).

Dar exact ca in 2014, COINCIDENTA, are loc tot in Cuba la Varadero, IN ACELASI TIMP, sedinta Boardului BII din care acum face parte Теодорович Presedintele BII se vede cu acelasi Ricardo Cabrisas Ruiz. (vezi photo).

Iar acum aflam si ce au pus la cale Теодорович si Kremlinul in Cuba: “ștergerea a 90% din datorie și negocierea modului de recuperare a restului de 10%”- Datoria este de 1.5 miliarde dolari.

Astfel avem filmul prefect prin care Kremlinul folosindu-se de Dancila/Теодорович si restul gastii a reusit sa STEARGA datoaria Cubei catre Romania- 1.5 miliarde euro.

Toti vor raspunde. Daca nici aici nu este vorba de tradare de tara…

P.S. Este Теодорович spion rus?

Surse: Ministerul Finantelor Publice, documente oficiale”, a scris Cîțu pe pagina de Facebook.

