Liberalul Florin Cîțu lansează un nou atac la adresa Premierului Viorica Dăncilă și ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici. Acesta amintește în postarea sa de pe Facebook despre informațiile prezentate anterior referitoare la Bugetul României pe 2019.

Senatorul liberal consideră că cei doi social-democrați ar trebui anchetați urgent.

„Viorica si Orlando, v-am zis – Nu Luam Prizonieri!

Bugetul Romaniei pentru 2019 NU este asumat LEGAL de Orlando si Viorica.

In buget a fost inclusa suma pentru cresterea participatiei Romaniei la Banca rusilor. Banca unde Orlando s-a numit guvernator in mai putin de 24 de ore dupa intalnirea cu Presedintele rus al bancii. (un motiv pentru care amandoi au fugit de asumare)

Despre presedintele rus al BII un articol in NYT spunea ca face parte dintr-o familie de spioni rusi in legatura directa cu Kremlinul.

Am prezentat aceste informatii la momentul respectiv.. Si faptul ca Orlando si Viorica INCALCA legea si nu isi asuma bugetul dar si despre relatia speciala si personala a lui Orlando cu Rusia.

Tariceanu si ALDE au VOTAT acel buget chiar daca stiau aceste lucruri. Acum ce or spune?

Urmeaza in cateva zile si motivele pentru care Orlando si Viorica trebuie ANCHETATI URGENT.

Viorica nu prinde primul tur daca insitutiile statului isi fac treaba. Va garantez.

Va urma…

#SpionulRusLaPuscarie #NuLuamPrizonieri #RomaniiTrebuieSaStie #SocialistsSuck #RomaniaFaraPSDsiALDE

P.S. In buget este inclus si ajutorul de stat pentru CEC Bank. Dupa cateva luni Viorica si Orlando cumparau Banca Romaneasca, desi statul are CEC bank, cu bani din China. Si aici este foarte interseant… are legatura cu companiile de pe lista neagra a partenerilor nostri strategici pe care Viorica si Orlando o IGNORA.”

