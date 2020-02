Într-un interviu pentru MrNews.ro, vedeta tv a mărturisit că este în plin proces de reevaluare, după ce a trecut pragul vârstei de 45 de ani de viață, dorindu-şi să regândească relația mea cu cei din jur, dar și cu divinitatea: „Am înțeles mult mai bine acum că dacă am credință, dragostea arată altfel, încrederea în forțele proprii e diferită și nu trebuie să îmi mai fac atâtea griji pentru ce va veni. Totul vine firesc, exact la timpul potrivit, nici mai devreme, nici mai târziu. Sunt deschisă să îmbrățișez energii pozitive și oamenii frumoși, ce-mi vor ieși în cale”.

„Paparazzii s-au urcat pur și simplu pe mașină!”

Andreea Marin s-a referit şi evenimentele nefericite din viața sa în relație cu presa, declarându-se dezamăgită de o anumită parte a breslei: „Această meserie se face cu responsabilitate și respect pentru adevăr, nu cu răutate, bârfă cu orice preț, denaturarea realității și omisiuni voite care să schimbe percepția publicului după cum bate vântul dorinței acestor pseudo-jurnaliști.

Așadar, a nu avea niciun Dumnezeu nu e alegerea mea și nici nu sunt genul de om care acceptă să moară cu dreptatea în mană. Mi-am făcut dreptate cu mâna mea la timpul potrivit și această conduită a mea, deși deloc una comodă pentru mine, a devenit un model de urmat. Apoi, pentru mulți alții ce au ales sa își apere drepturile în justiție, atunci când acestea le-au fost încălcate”, a spus Andreea Marin în interviul pentru mrnews.ro.

Ea susţinut că au fost mai multe episoade neplăcute şi a exemplificat cu momentul în care „eram cu fetița mea în mașină, în fata casei noastre, încercând să parcăm, iar paparazzii s-au urcat pur și simplu pe mașină, din dorința de a surprinde o fotografie, fără sa le pese că vor speria profund un copil, pentru nimic. E ceva de neuitat pentru noi. La fel s-a întâmplat și când am ieșit din spital cu ea (n.r. – fiica mea), după ce am născut-o si urmărirea mașinii noastre de către cei ce aleargă după „senzațional” a fost cât pe ce sa conducă la un accident regretabil, cu copilul în fașă în bratele mele.

Sunt momente pe care nu le uit și pe care nu le merită nimeni, mai ales că vorbim, în cazul meu, despre un om care nu a făcut orice doar să apară public, ci am apărut ca o consecință a muncii mele făcute cu dăruire, atât”, a mărturisit vedeta.

„Îmi plac bărbații care își respectă femeile și sunt alături de ele la bine și la greu”

Întrebată fiind care bărbat o inspiră sau se apropie de ceea ce numește Andreea Marin „un bărbat autentic”, ea a răspuns că starul internațional masculin pe care-l admiră este un renumit actor american: De pildă, îmi place Denzel Washington și ca actor, și ca bărbat ce își trăiește viața de familie în discreție, deși e o celebritate.

Îmi plac bărbații care își respectă femeile și sunt alături de ele la bine și la greu, pe termen lung, construind împreună. Bănuiesc eu că viața lor, mai ales celebri fiind, nu e lipsită de tentații și totuși, știu să vadă în viață ceea ce e cu adevărat important, au valori și coloană vertebrală. Bărbați”.

Andreea Marin nu a ocolit răspunsul nici la întrebarea dacă ar repeta o apariţie provocatoare ca în urmă cu 20 de ani şi a declarat că „senzualitatea vârstei și a feminității înseamnă cu totul altceva. Acum sunt în altă etapă a vieții. Nu cred ca aș mai fi interesată de acest gen de apariții. Nici nu simt nevoia să mai dovedesc ceva. Cine mă prețuiește, știe cum sunt”.

În eventualitatea reîntoarcerii pe micul ecran sau în online într-un show de divertisment, ea a precizat că i-ar plăcea să formeze un cuplu de prezentatori cu fostul său partener de platou de la TVR: „Sincer… cu Cove! Am făcut un cuplu de neuitat, am râs împreună, am iubit spontaneitatea și firescul ce ne-au legat pe micul ecran. Așadar oricând am încredere și cu ochii închiși, cum se spune, să fac ceva împreună cu el. E un partener de scenă minunat și un om special. Dar fiecare dintre cei menționați de dvs înseamnă mult pentru mine și sunt convinsă că ne-am descurca de minune. Sa știți, însă, că nici singură nu mă descurc rău!”.

Nu există nu se poate!

Vedeta tv are şi un slogan preferat „Nu există nu se poate!”. „E vorba tatălui meu, repetată de atâtea ori, încât a devenit mottoul meu în viață. Astăzi, o campanie națională pe care am creat-o acum 4 ani poartă acest nume și motivează mii de femei să creadă în ele, în schimbare, în bine la orice vârstă, în puterea ce vine din interior și din deciziile ce stau în mâinile noastre”, a mai spus Andreea Marin în interviul pentru mrnews.ro.

Andreea Violeta Marin s-a născut pe 22 decembrie 1974 în Roman, România. A urmat cursurile Facultății de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este fiica lui Dan și a Violetei Marin. Are o soră, Cristina, și un frate vitreg, Ionuț, ambii mai mici decât ea. În 1984, la vârsta de nouă ani, Andreea și-a pierdut mama într-un accident rutier.

În 1995, pe când avea 21 de ani, s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță, care în prezent este director de marketing la Prima TV. Cei doi au divorțat în anul 2000. În ianuarie 2006 Andreea s-a recăsătorit, cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta, primul lor copil. După 7 ani de căsnicie, cuplul și-a anunțat divorțul pe rețeaua de socializare Facebook, potrivit Wikipedia.

Pe 22 decembrie 2013, în ziua în care a împlinit 39 de ani, Andreea s-a căsătorit civil cu Tuncay Öztürk, un medic turc, fizioterapeut și osteopat, care este și preparator fizic al lotului național de gimnastică feminină al României.

