Victor Ponta, a venit miercuri în plenul Camerei Deputaților cu niște declarații incendiare.

Potrivit liderului Pro România, noaptea trecută, Nelu Tătaru a făcut o mișcare de ultim moment. Se pare că ministrul Sănătății ar fi semnat un contract cu dedicație de la minister.

„Aseara cand dl Tataru era in plen, a avut timp sa mai faca un contract pentru 115 milioane de masti in valoare de aproape 50 milioane de euro. Castigatorul, Naguma International, a anuntat din 9 aprilie ca a adus mastile in tara dar nu a reusit sa le vanda nimanui si acum Ministerul Sanatatii a gasit o solutie pentru ‘bietul om’ ca nu avea unde sa le vandă”, a zis Ponta.

Ofertantul a fost refuzat

Totodată, liderul Pro România susține că a fost organizată o licitație la care acest ofertant nu a putut să castige, deoarece ministerul cerea măști de protectie, iar ofertantul avea de fapt „măști faciale”.

Victor Ponta a mai precizat că a fost organizată o nouă procedura, iar ”caietul de sarcini” a fost modificat astfel incat sa poata participa acel ofertant si au fost introduse doua criterii pe care doar acesta le putea respecta.

Mai exact, acesta trebuia sa livreze peste 100 de milioane de masti in 7 zile.

„Cei care nu v-ati primit partea, mergeti la minister sa vi-o primiti”, a spus Ponta liberalilor.