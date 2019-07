Luis Lazarus intenționează să lanseze o nouă televiziune și a vorbit, pentru DCNews, despre ce alte proiecte urmează să dezvolte în viitor.

„Eu chiar am în vedere să demarez din nou un proiect de televiziune. Și o să îl demarez. Fie voi achiziționa o televiziune de pe piață, din lista must carry, fie voi construi o televiziune de la zero. Vom vedea dacă în raport cu ce s-a întâmplat în anii 2010-2012 e mai multă libertate”, a mărturisit Luis Lazarus.

Lazarus a mărturisit de asemenea că în urma proiectului Zeus TV a „pierdut o groază de bani”.

„Am pierdut o groază de bani. Nici nu vreau să mă gândesc. Toate agoniselele mele și banii pe care i-am primit de la mama mea. Am pierdut o groază de bani cu această televiziune”.

