Soția lui Firicel a fost mai dură cu el încă din primul moment când s-au întâlnit. Despre prima întâlnirea sa cu soția, actorul Toma Cuzin a povestitit totul în podcastul ,,DA BRAVO”, al lui Mihai Bobonete.

Actorul din Las Fierbinți s-a întâlnit cu cea care avea să-i devină soție pe malul unui lac. Acolo se scăldau toți copiii, și așa au făcut și el și soția lui.

“Făceam baie, după o zi de sapă. Eram pudic, aveam 16 ani. Eram pe lacul din Borosteni, un lac făcut pentru irigații, unde făceau toți copiii baie.

Ea era pe un mal, eu pe un mal. Nu era din sat, era clar că nu era din sat”, a început povestea Firicel.

Doar că întâlnirea nu a mers așa cum și-ar fi dorit acesta. Ar fi vrut să o impresioneze pe tânără, doar că nu i-a ieșit deloc. Ba chiar a avut parte de un moment penibil.

După ce a trecut lacul înot, special pentru a vorbi cu viitoarea lui soție, a început să simtă că nu are cu ce să discute cu ea.

,,Două, trei minute de discuții în care m-am simțit prost”

„Am trecut lacul și cam acolo a început povestea. Două, trei minute de discuții în care m-am simțit prost. Am ieșit din apă și am zis:

Dă-mi și mie un săpun să mă spăl. Și ea a zis: În primul rând că în lac nu te speli cu săpun și nu e politicos să te speli cu săpunul unui străin.

Și acolo am amuțit, 10 minute cât am mai stat, nu am mai zis nimic. M-am simțit foarte prost. M-am dus acasă și i-am zis mamei că de ce nu m-a învățat că săpunul nu se împarte”, a povestit Toma Cuzin.

Actorul nu a trecut doar prin clipe bune, căci cu ceva timp în urmă a fost condamnat la un an de închisoare. Ce a făcut Firicel și de ce a ajuns să treacă prin aceste lucruri?

Despre condamnarea primită de Toma Cuzin

Firicel din Las Fierbinți a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducere fără permis și sub influența drogurilor. Prima dată, Toma Cuzin a fost prins cu droguri în mașină la data de 27 septembrie 2016, pe o stradă din Sectorul 3.

Pentru a motiva decizia, vedeta și-a turnat un coleg de platou. Toma Cuzin, pe numele său real, a explicat în fața anchetatorilor că a fost ”servit de un coleg din echipa de filmare” cu o țigară cu droguri, despre care a aflat la final ce este.

„De fapt, am aflat când am tras din ea ce este, participasem la petrecerea de final de film, era un lungmetraj şi am fost servit de un coleg din echipa de filmare”, a declarat actorul Toma Cuzin când a fost audiat la Poliție.